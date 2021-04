Na rozlehlém prostranství mezi muzei a horským hotelem Lesná postávají hloučky lidí, další skupinky se rozevlátě vynořují z nedalekého lesa. Jsou to rodiny s malými dětmi, s babičkami, se psy. Aby se stejnou cestou ověnčenou barevnými fábory mohli vydat i další lidé, natahují ruce u výdejního okénka u hotelu a odcházejí vybavení speciální kartou. Když s ní zdolají stezku zajíčka Matěje, čeká je překvapení.

Pro dospělé je ale hlavním bonusem, že mají v neděli na Boží hod velikonoční důvod vytáhnout paty z města. „Co také doma, že?“ ptá se muž, odhodlaný vypravit se s rodinou na stezku, i když chodí o berlích.

Hloučky postupně mizí v lese, odkud to voní čerstvě pokáceným dřívím. Okruh zasvěcený velikonočnímu ušákovi není dlouhý, je ale potřeba dívat se pod nohy. Leží pod nimi spousta ořezaných větví a v některých partiích překvapivě i dost sněhu. Všichni, kdo vyrazili v lehkých sportovních botách, mají za chvíli mokré ponožky.

Na stezku se vypravila například rodina s pětiletou Viktorkou z Mostecka. „Jeli jsme sem přes Jiřetín, abychom neporušili pravidla,“ prozradila s úsměvem babička Zdeňka Troníčková. „Poradila nám to kamarádka, která je z Litvínova, byla tu v pátek. Říkala, hele, je to přesně mezi okresem Chomutov a Most, takže je to v pohodě,“ doplňuje. Rodiče děvčátka si pochvalují, že jsou daleko od městských zvuků. „Je to tady nádherné,“ rozplývají se.



Z Mostu jsou také tři děvčata, která poskakují po sněhu a přebíhají mezi očíslovanými stanovišti, kde jsou stojany s razidly. Procvakávají si políčka v kartě, aby si zasloužily závěrečnou odměnu. Přijely sem s Kateřinou Dolejšovou. Lesnou dobře zná. Mnohokrát tam fotila svatebčany.



„Chtěli jsme s rodinou vytáhnout děti ven. Tady je to fajn, připadám si jak ve škole v přírodě,“ směje se fotografka. „Jen mě překvapil ten sníh, podcenila jsem to,“ dodala. Z Jirkova a Chomutova dorazila rodina ve složení manželé, babička a vnouček. Za lockdownu už tu byli vícekrát. „Líbí se nám tady, mají tu pro děti různé akce,“ ocenila Lucie K.

Velikonoční akce na Loučné začaly už o Velký pátek, kdy se země otevírá a vydává ukryté poklady. Děti tam mohly hledat krušnohorský velikonoční poklad v podobě dvou stovek sladkých velikonočních balíčků. O Bílou sobotu se symbolicky zapalovaly ohně a při té příležitosti opékaly buřty a neděle patřila právě velikonoční stezce zajíčka Matěje.



Vše vyvrcholí o Velikonoční pondělí, kdy děti budou hledat dobroty od zajíčka. Hledání začne ve 13 hodin. Ženy mohou probíhat omlazující bránou a na všechny čekají velikonočně vystrojená muzea i speciální menu z krušnohorských jehňátek z domácího chovu.