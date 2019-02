Teplice - Mělo to být velké. A bylo. Rockový Kabát bavil v sobotu stadion FK Teplice, hrál doma. Přišlo na 20 tisíc lidí, kapelu doprovodil big band a nepršelo! Co víc si přát?

Ale jeli jsme hlavně na hity Pepy Vojtka a spol. A že jich zahráli! Od úvodního songu „V pekle sudy válej" až po finální „Pohodu", písničku o severu, o nás.

Nebylo snadné se na stadion dostat. Jediné, co tak o úvodní kapele Embassy vím, je, že v ní bubnoval Richard Scheufler, mladý hudebník a producent z Ústí, a že měla energický rockový zvuk. Na plochu stadionu jsme „pronikli" jediným relativně úzkým průchodem až „po nich". Když už Embassy dohráli.

Hrála právě moravská kapela, zněla rockově neslaně nemastně. Přesto si lid okolo mě i s nimi zpíval. Ale zaujali jen tím, že věnovali fanouškům pár lahviček hruškovice.

Krucipüsk si zaswingoval

To ostrý, hudebně i textově nekompromisní sebevědomý Krucipüsk bylo jinší kafčo. Na některé diváky až moc velká síla, ovšem i s Püskem třeba hit „Cirkus" slečny pod pódiem zpívaly a točily se na ten slušně swingující bigbít.

„Hráli jsme s Krucipüsk před Kabátem jen v Teplicích, na turné ne," prozradil Richard Scheufler starší, muzikant z Ústí. „Byl supr zvuk i výborná velká stage a absolutně profesionální přístup pořadatelů. Před námi se to bavilo 20 tisíc lidí, užili jsme si to. Z novinek jsme hráli písničky „Rodinnej diktát", to je titulní skladba nového alba, „Schizofrenika" a „Viva la Havana"," prozradil baskytarista, v Česku jeden z nejlepších.

„Přijeli jsme na šestou do Teplic a už byly spousty aut zaparkovaných po krajích sil-nic. Parkoviště plná, kde se dalo parkovat, bylo značeno," ohlížejí se za show novomanželé Roman a Petra z Mostu. Ten den se brali a koncert měli „skoro jako svatební cestu".

„U stadionu čekal obrovský dav, asi za 45 minut jsme se dostali dovnitř. Na ochozech se lidi bavili mexickými vlnami a bouřlivým skandováním, prostě nádhera. Ale zážitek mi kazilo a lidi si vytrpěli své, že bylo na ploše málo WC. Na celý dav na ploše jen 18 ToiToiek, no zoufalost! Dav u každé připomínal dávné fronty na banány," posteskla si novomanželka. „Svatba nám ale dopadla dobře. Jen holička když mě česala, rozbila zrcadlo. Snad teď nebude mít smůlu."

S Lou až Na sever

Kabát, byť bez projekcí jako loni na Vinobraní v Litoměřicích, kde to ale bylo za prohibice, dělal, co uměl nejlépe. Sázel do nás hit za hitem, bavil tisíce. Po Sudech přišla „Stará Lou", náš hit „Na sever" či „Buldozerem". „S tou písničkou jsme byli na soutěži Eurovize ten den suverénně poslední. Dostali jsme jen jeden hlas, byl z Uzbekistánu. To by mě zajímalo, kdo ho poslal," šklebil se Vojtek, než Kabát spustil „Malou dámu". Měla zvuk silný, čistý, nepřekřičený. Pochvala pro zvukaře!

„Proti vodě velkých povodní" kapela postavila hit „Hořel váš dům", při „Banditi di Praga" zpěvák tradičně pochodoval jevištěm, jak to známe z 2DVD „Banditi di Praga Turné 2011". Víte, že se ten dvojdisk občas objeví i ve stáncích jen za 199 korun?

Po „Frau Vogelrauch" dal Kabát song „Virtuóz". Před ním jsme se dozvěděli, kdo že z Kabátu virtuózem je. „Vytáhněte zapalovače. Nebojte, hořet nebude," uvedl Vojtek hit „Starej bar". „To je nějaká provokace, cigarety Sparta na teplickým stadionu," uchechtl se.

Už to nejde jako dřív?

Před „Kdoví jestli" si muzikálový herec Josef Vojtek posteskl, že už kapela nezvedá půllitry tak často jako dřív; songem Don Pedro pak varoval před drogami. „Jsem rád, že celá kapela pochopila, co je to za svinstvo. Vždyť dál žijem," hlásil, jako bychom to dost silně neviděli a neslyšeli.

To už zněl ze scény i big band, na který jsme ale zleva neviděli. Přidal sice kapele na síle, na intenzitě, ovšem souhlasím: Je to fajn výstřelek, ovšem i bez něj to dál bude s Kabátem slušná zábava. Navíc Kabát svůj big band „rozpouští", naposledy si spolu zahrají ve dinále hradeckého festivalu Rock For People 2013.

Ale i teplická Stínadla se bavila, třeba skvělou show na sranda song „Králíci" nešlo přehlédnout. Jemnější Kabát v ní doprovodily bombardón a vozembouch big bandu. Písničku „Krutý krtek Joy", zpívaný Milanem Špalkem (hrál v ní na španělku), big bandu i banjo v rukou kytaristy Oty Váni notně vylepšily, to ano!

Šaman je stejně nejlepší

Následně jsme si s Kabáty dali „Tequilu", slíbil „Všechno bude jako dřív", v „Bruce Willisovi" znělo Tomášovo krátké ale silné kytarové sólo. „Ebeni" respektive „Ebenové hole" byli nářez jako vždy a „Šaman", nej z hitů Kabátu? „Tuhle mám ze všech nejradši," shodli se Pepa Vojtek a fanynka Kabátu z Mostu, již zmíněná novomanželka Petra.

„Porcelánová prasata" show uzavřela, ale chtěli jsme víc! „Ještě jednu," skandoval dav a dočkal se. S „Burlaky" uvedenými ruským chorálem „Alexandrovců" Ej úchněm se Kabát vrátil na přídavky. Dal živě i „Pohodu" a pak na odchodnou filmový cajdáček „Schody" z komedie „V peřině". A slečny tam stály v oětí s chlapci a nábožně zpívaly ten song, k němuž má Kabát vztah spíš rozpačitý. Odmítá ho zahrát živě, ale na „sbohem a šáteček" publiku se dobře hodí. Tak zase někde…

„Kabáti, to byl pořádnej rachot, i ohňostroj měli super. Nezapomenutelný zážitek," notovaly si Petra z Mostu a Romana Karlíková z Povrlů. Obě vyhrály lístky v Deníku.

Díky za ty koncerty

„Kabát s big bandem jsem viděla tady v Teplicích nNa Stínadlech i v Praze v O2 Areně. Každý koncert měl atmosféru, oba hrál Kabát s vysokou profesionalitou i s nasazením. Jen v Teplicích nemuselo být tolik předkapel, čekání na Kabáty bylo dost zdlouhavé. V každém případě ale Kabátům díky za zážitek z obou koncertů," dodala Romana Karlíková.