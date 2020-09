Osm aktivistů hnutí Greenpeace vylezlo ráno ve středu 2. září na opravované skrývkové rýpadlo v dolu Vršany u Mostu a vyvěsilo obří transparent s nápisem Konec doby uhelné. Nelegální průnik do dobývacího prostoru vyšetřovaný policií odstartoval protiuhelné protesty v Ústeckém kraji, které vyvrcholí v sobotu 5. září demonstrací u elektrárny Počerady na Lounsku.

Podle koordinátora uhelné kampaně české pobočky Greenpeace Jiřího Jeřábka vyšplhali na rýpadlo 4 muži a 4 ženy. Ve skupině byli kromě Čechů tři Rakušané a nikdo nehodlal během dne slézt. Jak dlouho na rýpadle vydrží, nebylo do středečního večera jasné. „Plán nemáme, ale oni jsou tam odhodláni zůstat co nejdéle a mají tam i vybavení na přespání,“ řekl Deníku Jeřábek. Radikální akce je součástí globální kampaně za ochranu klimatu, která kritizuje těžbu a spalování uhlí. Dokud ČR nebude mít konkrétní plán na odstup od uhlí, budou podle Jeřábka protesty pokračovat.

„Aktivní lom není dětské hřiště. Svým protizákonným jednáním ohrožují aktivisté nejen své zdraví a životy, ale také naše zaměstnance. Požádali jsme o spolupráci policii. Nejdůležitější nyní je, aby se nikomu ze zúčastněných nic nestalo,“ uvedla mluvčí důlní společnosti Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Demonstranti podle Jeřábka věděli, že těžbu nezastaví. Vytipovaný skrývkový stroj vysoký 52 metrů je v dlouhodobě plánované odstávce a probíhá na něm údržba.

Policie k místu vyjela po 6. hodině a začala aktivisty monitorovat. „Zabýváme se neoprávněným vstupem do těžebního prostoru,“ potvrdila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Podle ní aktivisté nereagovali na policejní výzvu k opuštění prostoru a na velkostroji zůstali. Policie zatím událost řeší jako přestupek. Podle Jeřábka aktivisté s případným postihem počítají. „Uvědomují si, že jejich snaha může mít následky. Jsou ochotni za to nést zodpovědnost, protože jsou přesvědčeni, že důvody protestu jsou důležitější než neuposlechnutí výzvy nebo vstup na cizí pozemek. Oni nic neničí, jen důrazně upozorňují na problém změny klimatu,“ vysvětlil Jeřábek.

Situace připomíná loňský podzim, kdy jiná skupina aktivistů v lomu Vršany obsadila podobné rýpadlo s transparenty „Kapitalismus klima nezachrání“ či „Solidarity with Rojava“ a chtěla zůstat ve výšce do konce doby uhelné. Skupina nakonec kvůli sychravému počasí slezla po třech dnech. Důlní společnost tehdy vyčíslila újmu na 70 tisíc korun a nedávno podala na aktivisty žalobu.

Také nová skupina aktivistů požaduje konec ničení krajiny těžbou uhlí a znečišťování životního prostředí a přechod na čistější formy energie. Jejich výstup na rýpadlo předchází tzv. Akčním dnům, které v regionu ve čtvrtek 3. září zahájí protiuhelné hnutí Limity. Příznivci protestů táboří u Okořína, který je místní částí obce Strupčice na Chomutovsku.

Požadavky Greenpeace na vládu:



1. Přestat vyrábět elektřinu z uhlí do roku 2030, do roku 2035 přistoupit ke kompletnímu konci uhlí v ČR

2. Zajistit sociálně ohleduplný a spravedlivý přechod k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a všechny jejich obyvatele

3. Odstavit co nejdříve staré a špinavé uhelné elektrárny, které jedou na vývoz - například Chvaletice a Počerady

4. Navýšit cíle snižování emisí skleníkových plynů v rámci Evropské unie do roku 2030

„Přítomnost aktivistů, kteří porušují zákon, mě jako starostu nijak netěší. Žádný souhlas s umístěním klimakempu v naší obci jsem nikdy nevydal,“ sdělil starosta Luděk Pěnkava. Upozornil, že Strupčice jsou velmi klidná obec, která se teď připravuje na víkendové oslavy 100. výročí obecní školy. Podle starosty aktivisté uvedli v omyl vlastníka pozemku, když žádali o pronájem jeho louky na poklidnou besedu o ekologii. „V současné době, když zjistil, že se jedná o zázemí pro akce narušující klid a pokoj v obci a v jejím těsném sousedství, je připraven smlouvu vypovědět. Ani on, ani vedení obce aktivisty ve Strupčicích a Okoříně nechceme,“ dodal starosta.

Skupina Sev.en Energy vlastní uhelné lomy a plynové i uhelné elektrárny v ČR, Velké Británii a Austrálii. V ČR je to největší soukromý provozovatel lomů a tradičních elektráren s více než 3 500 zaměstnanci. Lom Vršany má uhelné zásoby s nejdelší životností v ČR v rámci stávajících územních limitů. V roce 2013 uzavřel důl smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady, čímž si zajistil odbyt uhlí až do vyčerpání zásob, tedy na zhruba čtyřicet let. Skupina vlastní i lom ČSA, který je ale v útlumu.