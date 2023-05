Populární ústecká kapela UDG má za sebou úspěšné klubové turné a čeká ji hraní „na vzduchu“. Jednou z festivalových zastávek bude i Ústecký majáles, který proběhne v sobotu 13. května v Letním kině. Nedávno skupina UDG natočila nový videoklip k písni Někam ven, ve kterém hraje herec Kryštof Bartoš. Toho jste mohli vidět třeba v úspěšném detektivním seriálu Devadesátky. „Kryštof je sympaťák. Má prý teď ústecké období. Zkouší v Činoherním studiu hru Peer Gynt od Ibsena, takže teď tráví v Ústí poměrně dost času. Musíme ho vzít na pivo a trochu protáhnout městem,“ říká v rozhovoru zpěvák UDG Petr Vrzák.

Petr Vrzák, zpěvák populární české kapely UDG. | Foto: Lenka Jebáčková

Máte za sebou jarní klubové turné Přístav tour 2023. Jaké to bylo?

Super. Mělo devět zastávek a na sedmi z nich s námi jel Pekař. Myslím, že jsme si obě kapely dost sedly, a tak byla i v šatně vždycky skvělá nálada. Snad se ta atmosféra podařila přenést i na publikum. Kluby byly plné, a tak to má být.

Čeká vás hraní „na vzduchu“. Co je lepší? Festivaly, nebo kluby?

Každý má něco do sebe. V klubu máš jistotu, že tam jsou téměř výhradně tvoji fanoušci, kdežto na festivalech je směs fanoušků různých kapel různých žánrů. Na druhou stranu máš zase možnost se ukázat lidem, kteří by na tebe normálně nepřišli.

Konečně, raduje se Ústí. Ze stodoly bude kulturák pro jednadvacáté století

Máte nový klip. K jaké písni a jak vznikal?

Máme natočený nový klip k písni Někam ven. Znovu jsme oslovili skvělého režiséra Radima Věžníka, se kterým jsme v roce 2021 točili klip k písni Ještě jednou s Markem Lamborou a Andreou Bezděkovou v hlavní roli. Tentokrát jsme do hlavní role oslovili Kryštofa Bartoše, kterého jste mohli vidět jako mladého vyšetřovatele v seriálu Devadesátky. Kryštof je sympaťák. Má prý teď „ústecký období“. Zkouší v ústeckém Činoherním studiu hru Peer Gynt od Ibsena, takže teď tráví v Ústí poměrně dost času. Musíme ho vzít na pivo a trochu protáhnout městem.

S klipy si dost hrajete. Baví vás jejich natáčení?

Každý, kdo někdy něco točil, mi dá jistě za pravdu, že to ve skutečnosti není taková zábava, jak se může na první pohled zdát. Většinu času zaberou přestavby nastavení světel a podobné technická záležitosti, takže vlastní akce je poměrně krátká. I tak se na každé natáčení vždy velmi těšíme. Dáváme pozor na scénář i obsazení, protože teprve když tohle všechno do sebe zapadne, můžeme říct, že se povedl super klip.

Na YouTube máte ke zhlédnutí několik klipů. Nejoblíbenější je Hvězdář, který má 10 milionů zobrazení a k vidění tam je přes 15 let…

Hvězdář je jedna z našich zásadních věcí, která nás bude provázet celý život. Je to píseň, bez které si nedokážeme představit koncert, a tak asi není divu, že i klip je oblíbený. Vzhledem ke stáří videoklipu mě vždy pobaví, když vidím, jaký jsme tenkrát byli ucha.

Zdroj: Youtube

Tradičně budete hrát na majálesu v ústeckém letním kině, který se uskuteční v sobotu 13. května. Těšíte se?

Koncerty doma nás vždycky moc baví a dělají nám radost. Přijdou nás podpořit naše rodiny a spoustu kámošů, čehož si moc vážíme. I díky tomu, že přijde tolik našich blízkých, má pro nás koncert doma zvláštní a výjimečnou atmosféru. Na Majáles se už moc těším, bude to jízda až do rána.

Co čeká kapelu v nejbližší době?

Momentálně je před námi pořádně nabité festivalové léto, takže toho volného času zase tolik nebude. Rádi bychom dokončili vydání záznamu z našeho koncertu ve Fórum Karlín a pak už se snad vrhneme na skládání nových písní. To mě baví ze všeho nejvíc.

FOTO: Malečovský olympijský den malých škol zná své vítěze