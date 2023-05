Covid potrápil fotografa, biologa a amatérského judistu Jana Hodače natolik, že skončil v Thomayerově nemocnici s těžce postiženými plícemi. Ještě ve špitále náhodou narazil na inzerát hledající terénního biologa, který by pomohl s výzkumem smržovitých hub. To by znamenalo být v terénu a pracovat na znovunabytí ztracené fyzičky. Neváhal a jeho fotografické i biologické znalosti mu nakonec pomohly k tomu, že začal spolupracovat s Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Své pravidelně monitorované lokality smržů a kačenek má i v Českém středohoří.

Zatímco kilo sušených smržů stojí i 1500 korun, kačenky české se oficiálně prodávat nesmějí. „Nejedná se o tržní druh, protože u některých lidí trpících intolerancí může způsobit nevolnost. Ale je to opravdu zlomek z houbařů,“ vysvětluje Jan Hodač. Na jeho instagramovém profilu czechfungi (české houby) najdete hlavně smržovité houby a můžete se podívat i na biotopy, v nichž rostou.

Koupání nahoře bez? U nás žádný problém, vzkazují ženám bazény na Litoměřicku

Základem pro nalezení jarních hub je mít dlouhodobou zkušenost a poznat ten správný ekosystém. „U hřibů to máme naučené a na první dobrou člověk pozná, kde by mohly být. Podobné je to i u smržů a kačenek. Jen to chce čas, než si nakoukáte to správné prostředí a dojdou vám biologické souvislosti. Třeba to, že některé druhy smržů rostou v podmáčených lužních lesích, olšinách, a jiné jsou vázané na jasany,“ prozrazuje Hodač a jejich výskyt mezi třetihorními sopkami Českého středohoří vysvětluje geologickým podkladem. „Smrže a kačenky milují zásaditý podklad, čemuž zdejší čediče odpovídají,“ dodává mykolog.

Potřebu mít „nakoukané lokality“ potvrzuje i Jana Hanauerová, která má podobně jako Jan Hodač složené mykologické zkoušky z tržních hub. „Jakmile to jednou dostanete do oka, tak se vám smrže budou hledat výrazně snadněji,“ vysvětluje milovnice hub Hanauerová.

Kam na jarní houby

Atypický nález smrže na stepní lokalitě.Zdroj: se svolením Jana HodačeKačenky i smrže mají rády zásadité půdy, přičemž smrže vyžadují o něco zásaditější pH. V Českém středohoří to jsou místa, kde je čedič nebo opuka. „Kačenka se vyskytuje ve starých, zanedbaných sadech. Druhá typická lokalita je hlohové nebo růžové houští a třetí typický biotop jsou místa pod osikami s velkou vrstvou opadanky,“ prozrazuje Jan Hodač. Část smržů se dá najít i na mulčovací kůře, ale v přírodě je najdeme hlavně při okrajích listnatých nebo smíšených lesů, podél cest, v křovinách a světlých hájích a alejích.

V Českém středohoří zůstaly po násilném poválečném vystěhování Němců a zrušeném hospodaření desítky sadů. „Smržům, jejichž sezona se právě rozjíždí, se daří zejména mezi peckovinami, ve velké oblibě mají staré třešňové sady. Snažím se najít malé smrže, zapíšu souřadnice nálezu a na místo se vrátím po týdnu či čtrnácti dnech. A mezitím si zapisuji počasí a z toho pak například dedukujeme ideální podmínky pro jejich růst,“ popisuje Hodač, jehož sběry pak končí v laboratoři a slouží k sekvenování DNA.

Nezapomíná ale ani na kačenky, jejichž sezona právě končí. „Chystám se strávit část dne prodíráním se mezi hlohy. Každý milovník jarních hub má své kačenkoviště,“ usmívá se.

1/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Jan Hodač se svými úlovky. 2/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Končí sezona kačenek a nastupuje sezóna smržů. 3/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Jan Hodač se svými úlovky. 4/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Extrémně velký jedinec smrže. 5/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Vědci se zaměřují i na napojení jednotlivých lamel. 6/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Jan Hodač se svými úlovky. 7/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Důkaz, že smrže jsou skutečně jarní houby. 8/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Začíná jaro a s ním houbařská sezona. 9/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Končí sezona kačenek a nastupuje sezóna smržů. 10/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Smrž patří mezi chutné houby 11/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Radost pohledět. 12/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Končí sezona kačenek a nastupuje sezóna smržů. 13/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Tmavě zbarvené smrže. 14/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Podívejte se na velikost. 15/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Romantika jednoho nálezu. 16/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Smrže nejsou typicky lesními druhy. 17/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Sourozenci. 18/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Struktura a design smržů. 19/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Smrže snadno přehlédnete. 20/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Smrže jsou tvarově pestré houby. 21/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Atypický nález smrže na stepní lokalitě. 22/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Rodinka smrže obecného. 23/29 Zdroj: Deník/Topi Pigula Smrž od Levína. 24/29 Zdroj: Deník/Topi Pigula Smrž obecný z Českého středohoří. 25/29 Zdroj: Deník/Topi Pigula Smrž obecný z Českého středohoří. 26/29 Zdroj: Deník/Topi Pigula Smrž obecný z Českého středohoří. 27/29 Zdroj: Deník/Topi Pigula Nálezy z Českého středohoří. 28/29 Zdroj: se svolením Jana Hodače Smrž obecný v Ryjicích u Ústí nad Labem. 29/29 Zdroj: Deník/Topi Pigula Sušené kačenky české.

Irena Petrželová z Výzkumného ústavu rostlinné výroby se snaží podle molekulárně genetických analýz rozklíčovat složitou síť příbuzenských vztahů mezi smrži. „Smrže patří celosvětově k nejvíce ceněným houbám, a to nejen pro svou chuť, ale také pro svou nutriční hodnotu a léčivé vlastnosti. České sběry pocházejí většinou z (polo)přirozených stanovišť, jako jsou listnaté nebo méně často smíšené a lužní lesy, háje, staré ovocné sady, křoviny nebo skály,“ napsala Petrželová v odborném článku publikovaném v respektovaném Mycokeys. Ukazuje se totiž, že vzájemná příbuznost smržů je složitější, než se předpokládalo, a pravděpodobně se na našem území vyskytují dosud nepopsané druhy.

Rodák z Mostu

Jan Hodač se svými úlovky.Zdroj: se svolením Jana HodačeJan Hodač (41) se narodil v Mostě a po vystudování Scholy Humanitas zaměřené na obnovu životního prostředí získal bakalářský titul v oboru geovědní a montánní turismus na ostravské Vysoké škole báňské. Založil a vede reklamní a eventovou agenturu Fotosfera a ve svých fotografiích se snaží skloubit jemnou krásu žen s drsným prostředím severních Čech. Jeho fotografie se kromě jiného objevily na desítkách výstav a v časopisech včetně magazínu Playboy. Aktuálně se ve volném čase věnuje smržovitým houbám, plodnice posílá k vědecké analýze (sekvenování DNA) za účelem podrobnějšího rozeznání příbuzenských vazeb mezi známými a novými druhy. Jeho oblíbeným výletním místem jsou kopce Českého středohoří. V mykologické komunitě je znám pod instagramovým profilem#czechfungi.