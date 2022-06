V ruce drží kelímek s pivem, z hradeb hradu Hněvín si vychutnává výhled na město Most a vypadá jako velmi spokojený turista. „Z Mostu jsem příjemně překvapen,“ svěřuje se 42letý Jan z Poděbrad, který tráví s manželkou a třemi dětmi týden volna v Mostě. Právě takové návštěvníky Most potřebuje. Honza spí s rodinou v obytném přívěsu v kempu na Matyldě a vyrážejí na výlety po okolí. Hněvín, další cíl rodinné výpravy, označuje za krásné místo s úchvatnými výhledy. „Jsme tu hlavně kvůli jezeru Most. Četl jsem, že je tady novinkou, a protože mě tyhle věci zajímají, tak jsme z lázeňského města Poděbrady přijeli na dovolenou do Mostu. Je to úplná paráda! Nám se tady fakt líbí,“ ujišťuje cestovatel, který chválí i zázemí a čistotu na Matyldě a koupání v jezeru Most, kde však zatím kemp chybí.

Na Hněvíně Honzu fascinuje, že z hradu vidí vše jako na dlani – Krušné hory, České středohoří, vodní plochy, modernistické město a industriální krajinu. „Je to super. Hrad, město, jezero, zeleň. Člověk by si říkal, že je skoro ve Švýcarsku, pak ale udělá pohled o pár stupňů doleva a vidí chladicí věže chemičky. To je ohromný kontrast,“ říká nadšeně. Podle něj je vidět, že Most a jeho okolí se rozvíjejí a lidé by se na to měli jezdit dívat. „Člověk, když slyší Most, tak si řekne, že sem v životě nepojede na dovolenou, ale na druhou stranu já mám rád, když se něco hýbe dopředu a tady je to vidět,“ tvrdí Poděbraďan, který se zajímá také o rekultivace uhelných šachet, cyklostezky a historii vzniku nového Mostu. Reportér Deníku mu doporučil navštívit i jezero Benedikt, park Šibeník s rozhlednou a bludištěm v korunách stromů a Podkrušnohorské technické muzeum, což turistu zaujalo. Cesta za poznáváním se mu dala ukázat právě z hradu Hněvín, který je nejlepším místem pro první orientaci na Mostecku. Proto je dobré na začátku letní turistické sezony vědět, jak hrad funguje a co nabízí.

Areál hradu s nádvořím je otevřen denně, obvykle od 9 do 18 hodin. Do hlavní budovy nemá veřejnost přístup, protože restaurace s venkovní terasou a ubytováním je zavřená kvůli rekonstrukci a otevřít by se měla na jaře 2023. Funguje ale kiosek s občerstvením, který je v provozu každý den od 9 do 18 hodin, kromě pátku a soboty, kdy slouží od 8 do 21 hodin. Záleží i na počasí a návštěvnosti. Ve stánku si lze koupit třeba limonádu, pivo, víno, hranolky s trhaným vepřovým masem, zapečenou bagetu, sladkosti a zmrzlinu. Kolem jsou stoly s židlemi, lavičky, slunečník a za hezkého počasí i skládací lehátka. V kiosku prodávají vstupenky na vyhlídkovou věž (25 korun dospělí, 15 korun děti, batolata zdarma), suvenýry a turistické známky. „Nejvíc lidí chodí o víkendech, jsou to hlavně rodiny s dětmi. A přichází i hodně turistů z Německa,“ řekla Martina Klímová, která je v kiosku na brigádě. Očekává, že během letních prázdnin návštěvnost stoupne i během pracovních dnů, protože rodiny s dětmi budou mít víc času na výlety.

V pátek 10. června od 18 do 20 hodin bude na Hněvíně koncert Martina Rufera a vstupné dobrovolné. Hlavní nápor vypukne v neděli 19. června dopoledne, kdy hrad ožije volně přístupnou tradiční lidovou veselicí Den magistra Edwarda Kelleyho, zahrnující jarmark, divadla, rytíře, soutěže a útěk alchymisty z věže.

Předtím bude nádvoří od 13. do 26. června pravidelně zaplňovat festival Divadelní léto na Hněvíně, pořádaný Městským divadlem v Mostě. Průběžně bude uvádět čtyři inscenace. „Některá představení jsou už vyprodaná,“ sdělila mluvčí divadla Lenka Krestová. Největší zájem je o Golema, který měl loni na Hněvíně premiéru. Lidé se mohou těšit i na Sluhu dvou pánů, Lotranda a Zubejdu a na Noc na Karlštejně. Večerní představení budou začínat ve 20 nebo 21 hodin a prodlouženou provozní dobu bude mít i kiosek s občerstvením.

Pohyb po nádvoří omezuje v sektoru u toalet plachtou zakryté staveniště, na kterém se opravuje část hradeb. WC je však nadále otevřené po celou dobu provozu areálu. Průchozí je i okružní cesta podél hradeb, jen u lešení je třeba dávat pozor na stavbu.

Hvězdárna na hradě je však pro veřejnost od 1. června až do odvolání uzavřena. Město chystá rekonstrukci, která staticky zajistí nosné konstrukce pod kopulí.

Podle návštěvníka hradu 44letého Tomáše Běhounka z Mostu areál vypadá lépe než dřív. „Revitalizovali to úplně parádně, za mě na jedničku s hvězdičkou. Chodíme sem rádi a na věž skoro každý týden, protože se nám tu líbí,“ uvedl, když s dcerkou opět zamířil na hradní rozhlednu. Ocenil příjemné prostředí, možnost občerstvení a cesty, které vedou na hrad. Podle něj si lidé na Hněvíně odpočinou, protože je to ideální místo pro relax a dá se kombinovat s návštěvou okolních jezer.

I když hrad nemá klasické historické exponáty a prohlídkový okruh s průvodcem, navštívit lze Dílnu alchymisty Edwarda Kelleyho. Ta je v provozu do 26. června vždy od pátku do neděle od 11 do 17 hodin a od 28. června do 31. srpna od úterý do neděle včetně svátků od 11 do 17 hodin. Zavíracím dnem během léta zůstane pondělí. Dospělí za vstup do dílny zaplatí 30 Kč, děti a mládež do 15 let 15 Kč, senioři od 65 let 15 Kč, invalidé 15 Kč a rodinné vstupně (2 dospělí a až 3 děti do 15 let) bude 60 Kč.

Zdroj: Deník/Martin VokurkaO hradu Hněvín

Současný hrad Hněvín vznikl na stejnojmenném kopci v letech 1905 až 1906 jako volná romantická kopie původní středověké pevnosti. Tu mostečtí měšťané nechali zbořit v 17. století po třicetileté válce, aby v budoucnu nepřitahovala pozornost armád. Nový hrad s restaurací, vyhlídkovou věží, krytou verandou a hvězdárnou od počátku sloužil jako turistická atrakce. Nemá původní historické vybavení, ani prohlídkový okruh s průvodcem. V jediném výstavním prostoru je expozice věnovaná pobytu alchymisty Edwarda Kelleyho za vlády Rudolfa II.



Vlastníkem hradu je město Most, provozovatelem společnost Nord Food, která má většinu areálu od května 2022 v pronájmu na deset let za 12 500 korun měsíčně bez DPH a k tomu musí platit pravidelné úhrady za energie a služby související s užíváním areálu hradu. Měsíční paušál za vodu a energie je celkem 20 tisíc korun. Nájemce se ve smlouvě také zavázal investovat do hradu minimálně jeden milion korun v průběhu dvou let.



Protože letos nájemce může vzhledem k rekonstrukci hradu využívat pouze stánek s občerstvením, věž a nádvoří areálu, má nájemné snížené na 1 250 korun měsíčně. Musí ale uspořádat každý rok na vlastní náklady pro veřejnost minimálně šest akcí například kulturního či sportovního charakteru. Platit musí i povinné revize zařízení, správu a úklid celého areálu, včetně toalet.