Letní nostalgické jízdy z Klášterce nad Ohří do Vejprt a zpět ohrozil nedostatek financí. Díky podpoře měst je provozovatel zajistí.

Historický cyklovlak v Krušných horách | Foto: Deník/Miroslav Rada

I toto léto vyjede na trať železniční poklad z 50. let, aby vyvezl cyklisty, koloběžkáře, turisty i rodiny s kočárky do Krušných hor. Jízdy z Klášterce nad Ohří přes Chomutov do Vejprt a zpět si výletníci o prázdninách užijí jen pětkrát, loni to bylo každý víkend. Původně to ale vypadalo, že historický cyklovlak nevyjede vůbec.