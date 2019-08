Posezení u rybářských prutů se pro Jana Budjače a jeho přátele stalo takřka setkáním třetího druhu. Do rybářského náčiní se dostal nezvaný host. Zápřednice jedovatá. Setkání ale skončilo šťastně jak pro rybáře, tak pro pavouka, který navzdory antipatiím, které vzbuzuje, přežil.

Jedovatý pavouk, kterým se v teplých měsících s oblibou navzájem straší baráčníci i obyvatelé sídlišť, si pro návštěvu u party rybařící na Nechranicích vybrala přímo jejich přístřešek. „Usadila se nám pod švy vystouplé látky, která drží spojovací tyče od bivaku,“ vysvětluje Jan Budjač. „Na pavouka jsme přišli úplnou náhodou. Po 15. hodině sprchlo a bivak jsme chtěli usušit, než půjdeme domů,“ vypráví rybář.

Při manipulaci s tyčemi, které bivak drží v zemi, si Budjač všiml pavouka, který byl jen pár centimetrů od jeho ruky. „Na první pohled mě zaujala svítivě červená hlava. Vím, že funguje pravidlo „pokud jsem nebezpečný, jsem vidět“, a tak jsem houkl na bráchu, aby ho vyfotil a podíval se, co je to za frajera,“ usmívá se při vzpomínce na moment odhalení Budjač. „Okamžitě mi řekl: ruce pryč, je to zápřednice jedovatá,“ pokračuje.

Zápřednice je podle odborníků nejnebezpečnější právě v srpnu, kdy si v trávě staví hnízda. Její kousnutí je sice velmi bolestivé, ale nikoli životu nebezpečné. Řada lidí by přesto pavouka nejraději sprovodila ze světa. „Vosu taky přece klepnete, když kolem vás krouží,“ myslí si Veronika Prokopová z Chomutova.

„Venku by mi nevadila, ale na zahradě nebo doma bych to nestrpěla,“ dodává Chomutovanka. Rybáři z Nechranic ale pavouka nechali žít. „Nejsme kazisvěti a každý živočich, byť i jedovatý, má nárok na život. Vzal jsem klacík a snažil jsem se ji sundat,“ popisuje Budjač. „Nejspíš se jí to moc nelíbilo, protože začala na klacík okamžitě útočit. To nás zarazilo. Při jakémkoli pokusu o sundání se bránila, okamžitě zvedla přední nohy a těmi kusadly útočila,“ líčí rybář. Po několika pokusech se ji povedlo dostat na větev a rybáři ji přenesli na louku, kde nejspíš nehrozí žádný kontakt s člověkem. Nakonec se nechala i vyfotit.

Zápřednice jedovatá je jedním z nejjedovatějších pavouků v Česku. V minulosti patřila k velmi vzácným druhům, v posledních letech se ale rychle šíří. Kousnutí je velmi bolestivé a může být spojené s horečkou nebo dočasným ochrnutím pokousaného místa.