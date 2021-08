Výdejní místo najdou zájemci prakticky v centru krajské metropole, na adrese Žižkova 722/67. Na webu ikea.cz je přístupné od dnešního dne, tedy od středy 18. srpna. „Objednávat zboží s doručením do tohoto výdejního místa mohou zákazníci od 18. srpna. Od středy 25. srpna si pak budou moci vyzvedávat první zásilky,“ uvedl Petr Šašek, mluvčí společnosti IKEA.

„Zákazníkům prostřednictvím nového výdejního místa v Ústí nad Labem nabízíme další možnost si vybrat, kde a kdy si chtějí nákupy vyzvednout,” uvedl Ivan Jančo, ředitel obchodního domu IKEA Černý Most. Právě ten bude ústeckou výdejnu zásobovat.

Zákazník, který si zboží objedná na webu prodejce a zvolí si službu Klikni a vyzvedni, má nově u rozměrnějších objednávek na výběr možnost vyzvednutí právě v Ústí nad Labem.

Kdy a za kolik



- Výdejní místo bude otevřeno tři dny v týdnu – ve středu a v pátek od 14 do 19 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin.

- Ceny za službu jsou závislé na hmotnosti objednaného zboží. Začínají na 149 Kč (do 15 kg) a 699 Kč zaplatí zákazník u objednávek, které přesahují

200 kg.

- Podle společnosti má být úspora oproti doručení přímo do bytu výrazná.

Zdroj: IKEA



Další informace o cenách a jiné podrobnosti najdete na webu ikea.cz.