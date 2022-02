V půlce druhého únorového týdne odpoledne to tu moc nežije. U největší místní atrakce, zákupeckého státního zámku, stojí lešení. V centru lákají do večerky blikátka jako v každé druhé obci. Po silnici občas přejede auto, mezi pár pěšími je nejvíc mladých, vrací se ze školy. Ti, kdo byli školou povinní zkraje 90. let, jsou teď většinou v práci. Právě v jejich řadách jsou i pamětníci hromadného výslechu v místní škole. Kriminálka tu skoro před 30 lety zpovídala přespolní děti z Božíkova, kde stál barák, v němž se vraždilo.

Dodnes to pamatuje Helena Vinšová. „Bydlíme kousek za tím domem, chodila jsem okolo do školy. Vyslýchali mě, jestli jsem něco neviděla, ale neviděla,“ říká žena ze Zákup. Právě v jeho místní části Božíkov došlo v červenci 1992 k vraždě. 26letý taxikář z Prahy Vladimír S. se tady stal jednou z obětí sériového vraha Ivana Roubala. Toho zatkli v roce 1994 a později ho za celkem 5 vražd poslali do vězení na doživotí. Kriminalistům ale trvalo, než si dokázali spojit případy ze tří krajů, do kterých byl Roubal namočen.

„Půjčil jsem mu imbus“. Že chtěl Roubal nářadí k zamaskování vraždy, muž netušil

Severní Čechy byly jedním z nich a Deník získal o vraždě v Zákupech unikátní svědectví. „Barák byl nějakou dobu opuštěný. Ivan, kterého jsem znal z České Lípy, tam občas býval, měl klíče,“ vykládá Zdeněk Havara, který bydlel ob dům místa vraždy. „Pak se jednou objevil přímo u mě s mužem, kterého jsem neznal. Říká, půjč mi šestku imbus, potřebuju si oddělat dekl. Za hodinu za dvě ho přišel vrátit, už byl sám,“ vzpomíná Havara s tím, že na vrahovi nebylo absolutně nic poznat.

Zločin v Zákupech neměl Roubalův autogram zdaleka jako jediný. „Nějak kolem vás mizejí lidi,“ prohodil v nedávné minisérii Případ Roubal k jeho protagonistovi Hynkovi Čermákovi David Švehlík, který ztvárnil vyšetřovatele. Měl na mysli třeba zločincovu ruskou přítelkyni Natašu a jeho známého z Šumavy. Než se tady Roubal začal věnovat farmaření a souběžně stíhal podnikat i šmelit v Praze, pracoval na Českolipsku tehdy ještě u Československých státních drah jako pomocník strojvedoucího.

Když našli tělo v Zákupech, Roubal se chystal k dalšímu zločinu

V centru České Lípy je dnes v domě, kde Roubal bydlel, knihkupectví. Podle pamětníků měl byt přímo nad hnědými vraty do dvora budovy. Odsud to měl do vlakového depa ostrou chůzí asi dvacet minut. Vraždy v Zákupech se ale dopustil až v době, když už v Lípě nebydlel ani nepracoval. Do Božíkova to je asi deset minut autem. Dříve opuštěný dům, kde k mordu došlo, je dnes obydlený. Na dnešní majitele se ale redaktor nedozvonil, nejspíš byli v práci. Septik, kam Roubal schoval tělo pražského taxikáře, měl být někde v místě průčelí dnešního malého domku v zahradě.

Sex, drogy a rokenrol. Devadesátky byly divočina, říká dokumentarista

Jak vlastně svou oběť zabil, není jasné. Všechny vraždy popíral a policisté našli tělo už v pokročilém rozkladu. Události po zákupeckém mordu shrnují Legendy kriminalistiky z roku 2018. „Roubal okamžitě začal používat auta oběti a přivlastnil si další jeho majetek. Když o rok později našla kriminálka 25. května 1993 tělo v septiku, chystal se k dalšímu zločinu,“ popisuje dokument. V tom vystupoval i Josef Mareš z pražské „mordparty“, scenárista seriálu Devadesátky. Ty se vracejí k největším českým zločinům v 90. letech. Deník připomíná ty v regionu.