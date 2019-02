Severní Čechy, ČR – Křest olympického alba „Souhvězdí šílenců" se odehraje v klubu Limonádový Joe, Olympic tu pozve také na svůj tradiční vánoční koncert do pražské Lucerny.

Fanynky Karla Gotta, těšte se. I svým zájmem o jeho desku „Dotek lásky" (2012) jste si zajistily její pokračování.

„Už při natáčení loňského alba bylo jasné, že se vše na jednu desku nevejde. A další hity tak mají šanci nyní na albu Láska je nádhera / Dotek lásky 2", říká Zdeněk Brouček ze Supraphonu, kde Gottova novinka 1. listopadu vychází. A ve stejný u stejné firmy vydá novinku „Souhvězdí šílenců" další legenda české hudby, skupina Olympic okolo kytaristy a zpěváka Petra Jandy. Ta se tak po čase vrací k Supraphonu, když před tím dlouhá léta vydávala nahrávky u Jandovy firmy Best.I.A.

Novinky zaujaly

„Říkali mi: Proč nenatočíš Dotek lásky 2? Nenechal jsem se přemlouvat, vždyť písně z Doteku lásky jsem uváděl na turné po Čechách i Moravě a na vlastní oči viděl, jak se novinky líbí. Vítal je stejný potlesk, jako mé nej hity; to rozhodlo. Navíc je tolik krásných písní, které jsem měl chuť nazpívat a nikdy se k nim nedostal," glosuje Karel Gott.

S Janem Adamem, svým tajemníkem a současně dramaturgem nové desky, vybrali písně, dlouhodobě uložené nejen ve zpěvákově paměti,. ale i v jeho CD přehrávači. Z let 60. a 70. to jsou například melodické balady, ale také rytmické až taneční kousky „To byla noc" („The 4 Seasons"), V pravou chvíli řekni Stop („Footloose" od Kennyho Logginse), Zmizely stíny (Nashovo reggae I Can See Clearly Now) či Odcházím s vírou (což je Steinmanova „Holding Out For A Hero", poprvé s textem Zdeňka Rytíře z roku 1985). Bohužel, tento song byl řízením osudu nazpíván ve dnech Rytířova definitivního sbohem tomuto světu…

Objevy i návraty

Slabost má ovšem Karel Gott také pro melodie s klenutými refrény, často mistrovsky vymyšlené zámořskými skladateli. Neil Diamond (Rád bych vstoupil do tvých snů), již bohužel zesnulý Roy Orbison (titulní „Láska je nádhera") či držitel Oskara Burt Bacharach („S tebou žít") mezi ně jistě patří. Na nové desce jsou ale i překvapení: hity od slavných amerických rockových Aerosmith či píseň od dnes spíš již zapomenutých Gary Puckett & The Union Gap, americké pop rockové, či spíše beatové kapely ze 60. let. I ty si Karel Gott dopřál až letos a třeba je tak „objeví" i pro české publikum podobně, jako loni vrátil do povědomí velký hit „I´m a Believer" (česky Party) od americké odpovědi na Beatles, skupiny The Monkees. Ale je pravda, že ta se objevila v nové podobě v „punkové verzi" v animovaném pohádkovém dobrodružství Shrek

Dám na svůj vkus… a křtím

„Při výběru písní jsem se opět řídil osobním vkusem. Tím, co mi která píseň říká a jak silně ke mně promlouvá. Jen tak mám jistotu, že promluví k mým posluchačům. O každé písni prostě musím být stoprocentně přesvědčený!" dodává Karel Gott, jehož songy z alba „Dotek lásky" jsou i na jeho DVD „O2 Arena 2012. A který křtí album „Láska je nádhera" ve středu 6. listopadu od 15.00 v pražském Bontonlandu na Václavském náměstí. „Při té příležitosti bude slavnostně otevřena stálá a jediná expozice Karla Gotta v České republice, a to právě v Megastoru Bontonland," upřesnil Zdeněk Brouček ze Supraphonu.