Téměř v každé české vesnici byste našli před rokem 1989 kino. Diváci však o ně postupem času kvůli rozmachu komerčních televizí a videopůjčoven ztráceli zájem a mnohá zanikala. Výjimkou nejsou ani kina v Ústeckém kraji. Některá se těší návštěvnosti dodnes, jiná chátrají nebo místo nich stojí něco zcela jiného.

Mezi nejznámější patří areál, kde probíhal známý festival Děčínská kotva. Pravděpodobně každý Děčíňan si název tohoto legendárního festivalu okamžitě spojí s letním kinem Bažantnice, které se před více než 30 lety těšilo velké oblibě.

„Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží,“ zazněla v létě roku 1989 na festivalu provokativní slova z úst zpěváka Pražského výběru Michaela Kocába, a to v přímém televizním přenosu. Kromě něj na Děčínskou kotvu zavítali také Karel Gott, Pera Černocká, Gilbert Bécaud, Karel Hála, Karel Štědroň nebo skupina Oceán s Petrem Mukem.

Tyto časy už jsou ale pryč. Dnes už letní kino Bažantnice v provozu není, památkou na něj zůstává terasovitý terén. Areál žije pouze tehdy, kdy se zde koná hudební festival DC Underground fest. Letos jeho téma patřilo oslavám 30 let od sametové revoluce. Nechyběl výjezd příslušníků Veřejné bezpečnosti.

Lidé na areál a akce v něm konané, především Děčínskou kotvu, dodnes s nostalgií vzpomínají. „Tam jsme prožili mládí. Letní kino táhlo lidi z širokého okolí, na filmy, jako byla třeba Angelika, bylo plno. Narváno bylo i na Děčínské kotvě,“ řekl už dříve bývalý náměstek primátora Děčína Pavel Sinko.

Ten se dlouhodobě snažil o obnovu celého areálu. Město se ale kvůli vysokým nákladům obnovit letní kino Bažantnice nechystá. O filmy pod širým nebem však nepřišlo. O prázdninách se promítají na nádvoří děčínského zámku.

Stejně jako Bažantnice skončily v Děčíně další dvě kina, a to Labe a Kotva. Kino Labe v centru Podmokel nyní zeje prázdnotou, v budově jsou byty, ateliér nebo kuželna. Poněkud lépe dopadla budova kina Kotva. V horním patře se nyní nachází hudební klub, v dolním pak pizzerie, bar nebo barber shop.

Podobně to vypadá i v dalších biografech. Buď chátrají a řeší se, co s nimi bude dál, nebo táhnou návštěvníky za jiným účelem. Třeba aby si zde dali sklenku vína nebo si vyslechli hudební vystoupení. Některé naopak lidé navštěvují dodnes. Například Bio Luž v Dolním Podluží na Děčínsku stojí na svém místě 90 let.

Kina začala postupně zanikat několik let po revoluci. Ještě v roce 1993 přišlo do českých kin více než 21 milionů diváků. Jen o tři roky později už ale sály s velkým plátnem byly prázdné. Na sedadla usedla sotva třetina z nich. Lidé dali přednost videopůjčovnám a komerčním televizím. V poslední době však biografy zažívají opětovný divácký boom. V roce 2018 navštívilo česká kina celkem 16,34 milionu lidí. Ze statistiky Unie filmových distributorů vyplývá, že loňská celková návštěvnost se stala vůbec nejúspěšnější od roku 1994.