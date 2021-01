Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) skončilo v Ústeckém kraji za rok 2020 jednatřicet lékařských praxí napříč různými odbornostmi. Lékařů ale v kraji méně sloužit nebude. „Nové smlouvy byly uzavřeny s 36 lékaři, napříč různými odbornostmi,“ vypočítává mluvčí VZP Milan Řepka. Podle pojišťovny se ve městech nechystá razantní snížení počtu specialistů v konkrétních oborech.

Důvodů, které vedly k uzavření praxe, je několik. Někteří lékaři odcházejí do penze. Loni ale odchod do důchodu nepromluvil do uzavírání praxí více než v předchozích letech. „V meziročním srovnání zatím neevidujeme nárůst ukončení lékařské praxe z důvodu odchodu do důchodu,“ potvrzuje mluvčí Řepka.

Jedním z důvodů, proč lékaři končí své praxe, může být i covid. Lékařům, přestože neslouží přímo na nemocničních odděleních, ale ve svých ambulancích, způsobují komplikace nároky na protiepidemická opatření.

Praktickým lékařům péči o pacienty navíc komplikovalo vyřizování náležitostí k testování na covid-19, zároveň s jejich zapojením operuje i Vláda pro plošné testování. To lékaři ale spíše odmítají. „Vzhledem k tomu, že epidemie je opět na vzestupu, nových pacientů přibývá a lékaři zůstávají ve svých ordinacích dlouhé hodiny po svých ordinačních hodinách. Jsou plně vytíženi a nemají kapacity na to, aby testovali lidi z ulice,“ říká za Sdružení praktických lékařů Markéta Pudilová.

Že covid mohl být rozhodujícím důvodem pro ukončení specializované praxe, přisvědčuje i Krajská zdravotní. „Obecně lze konstatovat, že počet ukončených praxí ambulantních specialistů v roce 2020 byl vyšší než v roce 2019. Dá se říci, že situace kolem pandemie onemocnění covid-19 se na této skutečnosti podepsala,“ domnívá se Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví lékaři v České republice nezadržitelně stárnou. Průměrný věk činí 48 let a podle odhadů ministerstva bude v roce 2030 až třetina všech doktorů v důchodovém věku. Nejstarší skupinou lékařů jsou praktici a dětští specialisté, stárnou ale také chirurgové či internisté.