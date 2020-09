Hloupost nebo dokonce nekalý záměr. Tak hovoří lidé oslovení Deníkem o billboardu Lukáše Konečného s heslem „Konečně řešení“. Bývalý profesionální boxer a ústecký radní kandiduje do krajských voleb v Ústeckém kraji za uskupení Lepší Sever (LS). I další jeho kandidáti mají u hlav na billboardech slovní hříčky s jejich příjmením. Jen ta Konečného ale vzbudila příkré odsudky. Slogan prý vznikl z diskuze skupiny kandidátů LS. Hypotézu, že měl odkazovat k Hitlerovu konečnému řešení židovské otázky, třeba i ve vztahu k problémům Ústeckého kraje, Konečného spolukandidáti odmítají. I tak ale heslo z Ústí mizí.

Zdroj: DeníkSám Konečný se na tvorbě hesla podle svých slov nepodílel. „Už mě někdo z kamarádů upozorňoval, že to asi není úplně nejvhodnější. Mně osobně to nějak nevadí,“ řekl. Co měl vlastně slogan říkat? „Asi že jsem někdo, kdo má ostřejší postoj, kdo není typický politik a staví se k problémům trošičku jinak, blíž občanům,“ zmínil.

Jako odsouzeníhodný nebo přinejmenším hloupý označil heslo jeden z Ústečanů, který si přál zůstat v anonymitě, jeho identitu ale Deník zná. „Slogan Konečně řešení mi kvůli zjevné podobě s historickým konečným řešením židovské otázky přijde jako vrchol nevkusu,“ prohlásil muž, který dokonce uvažoval o trestním oznámení. Nepodal ho prý jen proto, že nechtěl Konečnému ani jeho straně dělat reklamu. „Pokud je v tom ještě něco víc, že by se měla i dnes podobně řešit otázka nějaké menšiny, tak mi to přijde naprosto nemorální,“ dodal muž.

Billboard neunikl ani pozornosti lídra Pirátů Karla Kariky, který je známý i jako aktivista a ochránce práv menšin. „Připomínat holocaust s konečným řešením je naprosto nepřípustné, přízemní a hloupé,“ řekl Karika.

Jako minimálně nevkusný a nevhodný přijde slogan také politologovi Tomáši Lebedovi, který se specializuje i na volební chování. „Neobratnost je asi ta nejměkčí interpretace. To je ale přesně to, co by se politikům stát nemělo. Neměli by přistoupit na to, že kampaň lze vykládat podobným způsobem,“ komentoval expert původem ze severozápadních Čech, který dnes vede katedru politologie v Olomouci.

„Dali si pozor, aby to nebylo úplně za hranou. Budou samozřejmě argumentovat tím, že to má znamenat, že je tu prostě konečně nějaké řešení. Ale ta hříčka samozřejmě zavání interpretací spojenou s konečným řešením židovské otázky. Otázkou je, do jaké míry s tím pracují úmyslně, nebo neúmyslně,“ poznamenal Lebeda.

Kontroverzní slogan vznikl podle lidí z LS stejně jako slogany ostatní spíš z interní diskuze než na zakázku od nějakého marketéra. Všechna hesla měla podle lídra uskupení, prvního náměstka hejtmana Martina Kliky, především upoutat pozornost. Souvislost s konečným řešením židovské otázky vyloučil, stejně jako další kandidát LS, krajský radní Miroslav Andrt. Ten slogan vykládá tak, že se chce uskupení snažit řešit problémy věcně. „Dlouhé roky je Ústeckému kraji něco slibováno, nebo naopak odpíráno. Nebo se to neřeší od podstaty, ale jen po povrchu. Určitě jsme nechtěli vyvolávat kontexty z minulosti, tato interpretace je nám podsouvána. Taková souvislost mě původně ani nenapadla,“ vysvětlil Andrt.

Ani podle politologa Lebedy vazba s Hitlerovým konečným řešením skutečně nemusela být úmyslem kandidátů. Ale už jen pokud ten výklad tolerují, je to podle něj špatně. „Pokud působí reklama takovým dojmem a politici jsou dál ochotni ji platit, tak jsou s ní vlastně spokojení,“ konstatoval expert s tím, že kdyby naopak billboardy předělali, byla by to dobrá zpráva.

To se ale ve skutečnosti děje. Billboardy Konečného s kontroverzním heslem byly sice ještě v průběhu uplynulého týdne v Ústí k vidění, postupně jsou ale přelepovány verzí se sloganem „Poperu se za vás“. „Je to ale součást od začátku naplánované marketingové strategie, její další fáze. Není to kvůli tomu, že by ty billboardy vyvolaly negativní odezvu,“ upozornil Andrt.