Kontroverze trvá. Vzbudilo ji už to, že bez udání důvodu neprodloužil Ústecký kraj smlouvu třem ředitelům jeho příspěvkových organizací platnou do konce minulého roku. Rozladění kulturní veřejnosti teď ze zimního spánku probudilo vypsání konkurzů.

Zájemci mají přihlášku a požadované doklady dodat v termínu od 19. března do 30. dubna, u teplického muzea do 25. května. Načasování výběrových řízení uprostřed pandemie a nouzového stavu přijde stávajícím ředitelům, kteří vedou své instituce provizorně dál, přinejmenším nevhodné. Kraj to ale považuje za úřední rutinu. A počítá i s variantou, že konkurzy s ohledem na aktuální situaci nakonec odloží.

Dlouholetý ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (SGVU) Jan Štíbr se do výběrového řízení přihlásit nechystá. Zarazilo ho ale to, že kraj vypsal výběrové řízení teď. „Přestože se v usnesení rady z 20. listopadu 2019 ukládá vedoucímu odboru kultury, aby až do 30. června 2020 učinil kroky k vyhlášení výběrového řízení, učinil tak už nyní. V době, kdy celá země řeší ohrožení nákazou koronavirem a ředitelé těchto institucí se stejně jako jejich kolegové věnují krizovému managementu,“ pozastavil se Štíbr.

Krizový management v SGVU obnáší změny ve výstavních plánech, posuny ve výrobě tiskovin, doplňování webových stránek o další virtuální prohlídky nebo důkladnější kontroly defensorů ve výstavních a depozitárních prostorách. „Bez důkladné znalosti instituce a především jejích personálních možností by bylo jejich zabezpečení za současné situace velmi obtížné. Nejen nyní, ale i dále po zvládání následků pandemie,“ upozornil ředitel.

Problematická doba

Štíbr také připomněl, že současný stav přináší adeptům na posty ředitelů různá úskalí. „Je zcela nepřijatelné, aby v době, kdy jsou tyto instituce zavřené, se případní zájemci hlásili do výběrového řízení, aniž by je mohli zhlédnout. O omezených možnostech získání všech požadovaných potvrzení nemluvě. Co ti případní zájemci, kteří jsou v karanténě nebo jinou formou zdravotně limitováni?“ nadnesl ředitel.

V tom, zda se do výběrového řízení přihlásí stávající ředitelka lounské Galerie Benedikta Rejta (GBR) a bude tak věnovat čas přípravě na konkurz, zatím Alica Štefančíková jasno nemá. „Teď bych se měla zabývat spíše krizovým plánem. Tedy například zajistit v instituci, aby se tu její zaměstnanci nepotkávali, a přesto fungovala,“ uvedla ředitelka, která lounskou galerii budovala 30 let.

Dá se čekat, že za současné situace čeká na případného nového šéfa GBR řada praktických oříšků ještě předtím, než se stačí rozkoukat. „Bude potřeba změnit přístupová hesla a přístupy na pult centrální ochrany v situaci, kdy se dá očekávat, že policie bude vytížená. Ani nevíme, jak bude vyjíždět k případným poplachům v objektech, které musí být pod 24hodinovou ochranou před krádežemi,“ upozornila Štefančíková. Připomněla, že noví ředitelé se budou nejspíš potýkat také s omezením peněz na kulturu.

V ředitelce zůstává nad rozhodnutím zřizovatele vypsat konkurz i na vedení její instituce rozladění. „Dle mého názoru jde o partikulární zájmy, které ještě využily situaci s koronavirem k jejich totálnímu prosazení,“ je přesvědčena Štefančíková.

V lounské galerii ale kvůli tomu nepropadají zmaru a nadále pracují. Myslí přitom i na lidi, kteří teď nemůžou obdivovat zdejší exponáty. „Natočili jsme on-line naše dvě stálé expozice. V pátek nám filmy s hudebním doprovodem přišly. Nejpozději v úterý je dáme na homepage naší galerie,“ slíbila ředitelka.

Ředitel teplického muzea se do konkurzu přihlásí. „Mám zájem pokusit se obhájit svůj post,“ potvrdil Radek Spála. Vypsání konkurzu v březnu ho vzhledem k předchozím rozhodnutím krajských radních příliš nepřekvapilo. „Je ale pravda, že v tuhle chvíli to není úplně šťastné,“ dodal ředitel. Také jeho zařízení je uzavřeno. Práce pro veřejnost je pro instituce jako galerie či muzea důležitá. „Jsme ale organizace zřizované s úkolem schraňovat, uchovat, pečovat a rozšiřovat sbírky,“ připomněl Spála. Právě konzervování, evidenci a dalšímu zpracování sbírek se teď tepličtí muzejníci věnují především. I do teplického muzea se dá zatím vypravit jen virtuálně.

Kraj svůj postup hájí

Kraj na rozhodnutí vypsat teď konkurzy nic nepochopitelného nevidí s tím, že dřívější zadání rady bylo vyřešit jmenování nových ředitelů jeho tří kulturních „příspěvkovek“ během první poloviny roku. „Rada 18. března rozhodla o vyhlášení výběrového řízení. Je to tedy standardní proces, není na tom nic nestandardního,“ reagoval mluvčí hejtmanství Martin Volf.

Konkurzy navíc kraj může s ohledem na aktuální situaci posunout. „Pokud se situace bude zhoršovat, tak se výběrové řízení prostě zruší a počká se na dobu, kdy to bude možné,“ potvrdil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Možné je to i proto, že dotyční ředitelé teď mají smlouvu nikoli s termínem, ale neurčitě do doby jmenování nového ředitele.