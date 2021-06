Plánuje vybudovat konopné lázně, které mají pomáhat především lidem trpícím migrénami. S pěstováním konopí už začal. V plánu má také obnovení zchátralé památky, kde má vzniknout hotel s wellness centrem i kulturní prostor pro veřejnost.

Zámek z počátku 17. století a přilehlé pozemky vlastní společnost Pure Bohemia, která se specializuje na chemické a mechanické čištění strojních součástí. K lázeňství a bylinkářství má tedy daleko. „Protože ale vytváříme něco, co je potřeba složitě likvidovat, čímž zatěžujeme přírodu, řekli jsme si, že jinde musíme té přírodě pomoct a vytvářet rovnováhu,“ nastínil majitel společnosti Jiří Turek, jaký je směr jeho úvah.

Původním záměrem bylo koupit zdevastovaný pozemek a dát ho do pořádku, proto se dal do hledání. Když před třemi lety projížděl Vičicemi, zaujaly ho zpustošené a šípky zarostlé sady u zámku. Koupil je tedy a s nimi i zchátralou kulturní památku, kterou nakonec také zasadil do svých plánů.

„Chtěl jsem, abychom na pozemcích pěstovali něco, co není zcela běžné. Napadlo mě, že by to mohlo být medicínské konopí, využitelné při léčbě řady vážných onemocnění. Jedná se o odrůdy, které obsahují podlimitní THC, ale především větší množství CBD, tudíž nemají intoxikační účinky,“ nastínil. Zaměřit se chce především na pozitivní účinky při potížích s migrénou. „V Česku jí údajně trpí více než milion lidí. Budeme tedy připravovat čaje, oleje, tinktury a později se chceme věnovat léčebným procedurám,“ představil plány.

První sklizeň má za sebou. Je z ní léčebný čaj. Nově se na zámeckých polích zelenají tisíce dalších rostlinek odrůd konopí schválených EU. Stavební práce na zámku, který má zastřešit konopné lázně, oproti tomu pokulhávají. Podle zástupců společnosti jsou za tím hlavně památkáři a složitá jednání s ministerstvem kultury. „Jednání se vlečou,“ potvrdil projektový manažer společnosti Tomáš Novák. „Bohužel se týkají i přístaveb, které nejsou historicky hodnotné, přesto byly památkově chráněné. Například betonový kravín z 50. let, který se nacházel na druhé straně nádvoří, byl zbaven památkové ochrany po téměř třech letech jednání,“ upozornil. Teprve poté bylo možné stavbu zbourat.

Zámek je podle jeho slov unikátní navzdory tomu, že působí neutěšeně. Vznikl před čtyřmi sty lety a zprvu sloužil jako lovecký, než byl na konci 19. století upraven pro hospodářské účely. I tím je unikátní. Od 50. let minulého století v areálu hospodařily státní statky a od roku 1990 patřil společnosti Sady a školky.

Nový majitel chce zámek i zahradu upravit do pozdně renesanční podoby a obnovit rytířský sál. Počítá s přístavbami s ubytovacími kapacitami, kongresovým sálem a wellness centrem. Zároveň by měl zámek sloužit i veřejnosti, a to jako kulturní centrum. Náklady na obnovu dosáhnou stovek milionů korun, proto se společnost pokusí získat dotace.

V České republice už jsou konopné lázně zavedené například ve Volarech na Šumavě, kde se snaží ulevit potížím s akné, lupénkou a ekzémy. Konopné procedury si dopřávají i návštěvníci třeboňských lázní či v Kostelci u Zlína.

Marihuana vs. konopí pro léčebné využití

Hlavní rozdíl mezi marihuanou, která je narkotikem, a technickým konopím pro léčebné využití tkví v genetickém základu. Léčebné konopí obsahuje oproti známé droze jen stopové množství THC neboli psychoaktivních látek a naopak obsahuje CBD, které nežádoucí účinky těchto látek ještě snižují. Poskytuje tedy úlevu bez stavu „zkouřenosti“. Jeho pěstování v České republice spadá pod kontrolu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, respektive pod Státní agenturu pro konopí pro léčebné použití.