/ROZHOVOR/ Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Odhaduje, že do výsledků voleb v Ústeckém kraji promluví koronavirus i nižší volební účast.

Politolog Jan Kubáček. | Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Letošní krajské volby doprovází epidemie koronaviru a bezpečnostní opatření. Do jaké míry může tato specifická situace ovlivnit volební atmosféru a účast?

Bude to velmi dominantní téma. Osobně usuzuji, že to povede k nižší účasti o několik procent, jak v celé republice, tak i v Ústeckém kraji. Podepíše se to u dvou skupin. Starší a disciplinovaní voliči si možná svou účast rozmyslí a nevyužijí ani mobilní volební komisi. A druhou skupinou, která nedorazí tak v hojném počtu, budou váhaví voliči, kteří do poslední chvíle zvažují, zda k volbám dorazí. Teď si najdou o důvod víc, proč nakonec volební hlas neodevzdat. Navíc mohou použít argument ve stylu „politici mě neochránili, tak je potrestám tím, že nebudu volit.“