Celkem tak bylo k pondělnímu dopoledni 19 lidí s pozitivním testem. Novinářům to po jednání krizového štábu řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Před všemi pěti nemocnicemi ze sítě Krajské zdravotní chce kraj zřídit odběrové místo pro testování lidí na nákazu koronavirem.

Hlavně aby se ulehčilo záchrance, která teď vysílá své vozy se zdravotníkem přímo k lidem. „Byl by to průjezdný stan a dva kontejnery,“ přiblížil hejtman. Člověk by sem ideálně přijel autem a nechal se otestovat přes otevřené okénko. Za pár hodin by si zavolal pro výsledek. Hotovo by mělo být do středy. Speciální call centrum ke koronaviru má mít kraj v úterý 17. března.

Na hejtmanství chtějí také zajistit, aby v regionu zůstaly v provozu aspoň některé školky a školy s prvním stupněm. A to pro děti nezbytných lidí pracujících v některých ze složek integrovaného záchranného systému. Kraj v pondělí požádal policii i o scénář pro případné uzavření konkrétních obcí, jako k tomu došlo v pondělí v Olomouckém kraji. Samospráva nicméně podobný razantní krok iniciovat nemíní, to je v kompetenci hygieny nebo centrálních orgánů.

Vzhledem k rozhodnutí vlády o odložení daní teď hrozí kraji nárazový nedostatek financí, které na účtu očekával. „Rozhodli jsme o pozastavení všech věcí, které nemají souvislost s chodem úřadu a s integrovaným záchranným systémem,“ popsal náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD).

Rozdělování peněz z Fondu Ústeckého kraje je tak nyní ukončeno, tyto prostředky si zatím kraj nechá v rezervě. „Většina těch peněz je na různé hromadné akce a dá se stejně čekat, že do konce června žádné nebudou,“ doplnil Bubeníček. Také svým 133 příspěvkovým organizacím teď z hejtmanství proplatí jen nezbytně nutné výdaje jako na řešení havárií. I samotný krajský úřad bude fungovat v omezené míře.

Objednané ozonové generátory už do Ústí dorazily, Dopravní společnost Ústeckého kraje jimi začne důkladně čistit své linkové autobusy. Generátory na dezinfekci svých aut využijí dnes nebo od úterka i policisté a záchranáři. Další kraj nakoupí pro hasiče. Přes víkend ze státních zásob dorazilo na úřad dalších 800 kusů respirátorů, podělily se o ně záchranka a ústecká Masarykova nemocnice. Přišlo také kolem 6 tisíc roušek pro zaměstnance v sociálních službách. Na hejtmanství teď také okamžitě uvolní 2 miliony na ochranné prostředky výjezdovým skupinám záchranky pro případ, že by převážely nakažené pacienty.

Nemocnice jsou připraveny

Krajská zdravotní má k dispozici 50 kusů plicních ventilátorů + 200 pro další využití. A 318 lůžek na jednotkách intenzivní péče v pěti nemocnicích.