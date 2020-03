Koronavirus je téměř to samé jako běžná chřipka, míní muž z Děčínska, u nějž lékaři nemoc Covid-19 diagnostikovali. „Není důvod mít strach,“ říká.

V Itálii jste byli během jarních prázdnin. Po návratu jste už nikam nešel?

Ne. V pátek jsme přijeli domů, vybalil jsem se a oklepal se z dlouhé jízdy. Jste rád, že máte dovolenou a můžete si odpočinout. Druhý den jsem pak ráno odjel do Ústí nad Labem a pak už to šlo ráz na ráz. Následovaly odběry a čekání na výsledky.

Jak jste přišel na to, že není něco v pořádku?

Už když jedete z Itálie, dostanete od ministerstva zdravotnictví SMS zprávu, že jedete z rizikové oblasti a máte se pozorovat. Pokud se chováte jako zodpovědný člověk a vyhodnotíte, že nejste úplně fit, cítíte se unavený a že na vás něco leze, aniž byste měl vysokou teplotu, tak se raději necháte vyšetřit. Především s ohledem na svou rodinu. Prostě se chováte jen rozumně.

Když jste čekal na výsledky odběrů, měl jste obavy, jak to dopadne?

Neměl. Já jsem byl stoprocentně přesvědčený, že jsem v pohodě. A toto přesvědčení mám pořád, protože koronavirus je podle mne téměř to samé, co virus jiné chřipky. Proč by měl mít člověk strach, když čeká na výsledky testů na chřipku? Dá si pár vitamínů, čaj, pár dní si poleží. Celé to není o strachu z nemoci. Strach tu je především mediální, strach je z paniky a co udělá mezi lidmi. To mohu potvrdit jako pacient, který je v pohodě a má jen rýmu.

Měl jste nějaké těžké příznaky?

Žádné těžké příznaky jsem neměl a nemám. Já měl v sobotu ráno lehce zvýšenou teplotu 37,2 stupně Celsia a pocit únavy. Jen jedno ráno, nic víc.

Když vás vezli do Prahy, řekli vám proč? Přeci jen převoz člověka na vyšší zdravotnické zařízení může člověka rozhodit.

Já jsem pacient, který poslechne. Nerozporuji, kdo mi co řekne a řídím se tím, protože jsem určitým způsobem infekční.

Jak snáší situaci rodina?

V rámci možností v pohodě.

Víte, kdy byste mohl opustit nemocnici?

Počítáme se čtrnácti dny, bohužel.