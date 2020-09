„Kozina“. Takhle důvěrně mluvili lidé z koalice Spojenci pro kraj (SPK) kandidující v říjnu do krajského zastupitelstva o nefunkční trati, kam o víkendu pozvali lidi. Akce se konala v Krupce, na jedné ze stanic takzvané Kozí dráhy s trvalou výlukou. SPK, za něž kandidují lidé z partají JsmePRO!, SNK-ED, TOP 09, Zelení a LES, s touto akcí zároveň kvůli zhoršené epidemiologické situaci omezují klasickou kontaktní kampaň a přecházejí na „zdravotní procházky“.

Zdroj: DeníkSobotní akce v Krupce trvala několik hodin, přilákala asi tři desítky lidí, z toho zhruba třetina byla „zvenčí“, tedy mimo užší okruh příznivců partají. Proslovy i následná procházka po tělese dráhy zaujaly ale i některé další lidi procházející nebo projíždějící na nedalekou lanovku.

Politický mítink proběhl v přátelské atmosféře, kandidáti nabídli přítomným mošt, kávu a obložené housky. Lídr koalice, 52letý pedagog teplického gymnázia Jiří Řehák, přijel ze své domovské Tisé ve společenském oděvu očividně hodně používanou modrou dodávkou, ve které prý jinak s rodinou objíždí svět. Jinak by podle svých slov přijel na kole, nechtěl se ale s ohledem na svou roli zpotit.

„Kozinou“ se lídr SPK zabývá přes dvacet let, má k ní totiž úzký, „rodinný“ vztah. „Moje sestra byla poslední výpravčí v Malém Chvojně, než trať zrušili,“ vysvětlil Řehák. Připomněl, že trať sloužila regionu od 19. století k dopravě uhlí ze šachet u Duchcova do přístavu v Děčíně, vlaky ale brzy začaly vozit i lidi. Teď už je lokálka k zármutku řady lidí několik let mimo provoz. Někteří z nich se v sobotu přišli na akci z nostalgie podívat.

Za SPK kandiduje také Adam Souček ze Spolku lokálních drah, který na akci hovořil spolu s dalšími odborníky. „Podle nás je neprovoz na Kozině velká chyba,“ řekl Souček a tu chybu přičetl tomu, že zde dopravu přestal objednávat kraj. Na základě tohoto rozhodnutí podle Součka zároveň Správa železnic (SŽ) trať přestala i udržovat, dnes pustne a bude čím dál těžší ji obnovit. Souček ale připomněl, že zdejší oblast vyhlásili nedávno památkou UNESCO. Co by kamenem dohodil je také nástupní stanice lanovky na Komáří vížku tento kout kraje má tedy velký turistický potenciál. Kandidát mluvil jako o schůdné variantě, že by trať koupil a provozoval soukromý dopravce, jako už několik let společnost AŽD Praha provozuje Švestkovou dráhu mezi Litoměřickem a Mosteckem. „Rozhodující bude, jak to dopadne na podzim,“ naznačil Souček, že o budoucnosti „Koziny“ rozhodne i budoucí obsazení krajského zastupitelstva a hlavně rady.

Na akci Spojenců v Krupce dorazil i ředitel ústeckého oblastního ředitelství SŽ Martin Kašpar, který se s politiky i odborníky po jejich projevech neváhal konfrontovat. Proti obnovení trati argumentoval delším proslovem s tím, že by nebyla vytížená, a to je podle SŽ rozhodujícím faktorem.

Na voliče jdou jinak

Koalice SPK zvolila pro svou předvolební kampaň poměrně atypickou strategii, už od prázdnin zve lidi třeba na komentované procházky severočeských sídlišť nebo k pramenům řek. „Nemá cenu oblbovat voliče balonky nebo skákacím hradem. Z naší ankety víme, že lidé v kraji řeší konkrétní problémy, tak se s nimi o nich bavíme,“ vysvětlil volební manažer SPK Miroslav Koranda.

Kvůli kamarádce, která za Spojence kandiduje, přijela na akci v Krupce i 45letá Lenka z Ústí. „Je několik věcí, které bych v kraji chtěla změnit, chtěla jsem jí to osobně říct jako námět,“ vylíčila žena, co ji i s jejím hendikepovaným synem přilákalo v sobotu k trati. Jako politickou kampaň akci nevnímal 31letý Jiří, momentálně z Teplic. „Dřív jsem Kozí dráhou jezdil do školy a byl bych rád, aby se obnovila,“ vysvětlil důvod své přítomnosti s tím, že k volbám nechodí a ani iniciativa SPK u „Koziny“ to nejspíš nezmění.

Řehák byl s akcí spokojen. „Zazněly dost protichůdné názory, zda je ekonomicky smysluplné provoz na trati obnovit, a došlo i na technické podrobnosti a možnosti budoucího vylepšení včetně moderního zabezpečení. Je skvělé, když i lidé s jinými postoji umí komunikovat věcně a slušně. Pro mě to bylo jedno z nejdůležitějších setkání k budoucnosti Kozí dráhy,“ je přesvědčený lídr.

Spolu se sobotní akcí zároveň kandidáti SPK kvůli zhoršené epidemiologické situaci omezují klasickou kontaktní kampaň a přecházejí na „zdravotní procházky“. „S voliči se samozřejmě budeme setkávat nadále, ale snížíme počet akcí s klasickým rozdáváním letáků. Chceme se chovat zodpovědněji než vláda, které se situace s Covidem-19 vymkla z rukou,“ vysvětlil Řehák. Jeho koalice tak chystá například setkání na hraně dolu, na farmě, procházku na sídlištích nebo kolem jezera Milada.