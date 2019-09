Nenahradí ji žádný nejmodernější laser ani medikament. Kostní dřeň zůstává stále nenahraditelnou součástí léčby leukémie. Dostatek potřebných dárců se snaží zajistit náborové akce. Nad jednou takovou si vzal patronát i Ústecký kraj, proběhne v listopadu. Nemocným zákeřnou chorobou lze ale pomáhat během celého roku.

Nábor dárců kostní dřeně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavla Krůčková

Hejtmanství bere záštitu nad náborem dárců kostní dřeně tento rok už potřetí. Na předchozích akcích, v dubnu a červnu, se do registru přidalo na krajském úřadě celkem 75 dárců. Mezi nimi i patronka celé akce, modelka Veronika Kašáková. „Každá pomoc je velice důležitá, a pokud darováním kostní dřeně zachráníme alespoň jeden lidský život, má to obrovský smysl. Je to největší dar, který člověk člověku může dát – život. I proto jsem se rozhodla do registru vstoupit,“ komentuje své rozhodnutí Kašáková.