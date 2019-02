Ústecký kraj – Krajské volby v Ústeckém kraji vyhráli komunisté. V 55 členném zastupitelstvu kraje budou mít 20 mandátů. Sociální demokraté mají 13 křesel, Severočeši.cz devět, ODS sedm a Hnutí PRO! kraj se šest křesel. Ostatní z 19 politických subjektů nepřekonaly pětiprocentní hranici.

Průběh voleb jsme sledovali online.

"Výsledek voleb je i výsledek vlády Petra Nečase. Je jiný, než ukazovaly průzkumy, za což voličům děkuji. Výsledek se budeme snažit zúročit v povolebním vyjednávání," řekl lídr KSČM Oldřich Bubeníček.

Zklamáni byli sociální i občanští demokraté, kteří tak ztratili pozice vedoucích stran kraje. „Nemyslím si, že je to zase až tak velkým překvapením. My jsme měli v Ústí největší bitevní pole a největší volební bitvu," řekl krajský předseda ČSSD Arno Fišera.

Komunisté i sociální demokraté již naznačují, že budu jednat o koalici. "Dáváme přednost stranám s podobným programem jako my, to je logické. Tedy od středu doleva. Jak říkal i náš předseda (Filip – pozn.red.), budeme preferovat poměrné zastoupení v krajské vládě," uvedl například senátor za KSČM Václav Homolka. „Druhé místo je pěkné a dá s tím při vyjednávání určitě naložit tak, že budeme naše voliče důstojně zastupovat ve vedení kraje, pokud o to vítěz voleb bude stát," řekl Fišera, který počítá s tím, že ČSSD bude KSČM pro koaliční jednání oslovena.

Na Teplicku, Chomutovsku a Litoměřicku se spolu s krajskými konaly i volby do Senátu. V Teplicích se v druhém kole utkají občanský demokrat Jaroslav Kubera a komunista Jaroslav Dubský. Kuberovi, který post senátora obhajuje, dalo hlas 40,49 procenta voličů, místostarosta Krupky na Teplicku Dubský dostal 18,52 procenta hlasů. Na Chomutovsku postoupili současný senátor Václav Homolka (KSČM) s 24,62 procenta hlasů a zastupitel Ústeckého kraje Rudolf Kozák (ČSSD) s 16,78 procenta.

Na Litoměřicku post neobhájí senátor Alexandr Vondra. Do druhého kola postoupili komunistka Jitka Sachetová a sociální demokrat Hassan Mezian. Bývalá poslankyně Sachetová dostala 24,53 procenta hlasů, lékař Mezian 22,37 procenta.