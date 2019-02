Ústí nad Labem, Teplice /ROZHOVOR/ - Benefiční módní přehlídka Krása pomáhá dětem, akce ve prospěch dětí z Masarykovy nemocnice v Ústí, se odehraje v pátek 13. dubna.

Miss 2005Lucie Králová s mladším synem Ríšou. | Foto: Vait Tilen

Zpěvačka Bára Basiková, mladý pop zpěvák David Deyl, moderátor Alexander Hemala, chlumecký sbor Koťata a deset krásek včetně Miss 2005 Lucie Králové, maminky dvou malých chlapců.

Ti všichni podpoří charitativní módní přehlídku Krása pomáhá dětem, 7. ročník benefice pro dětské oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí. Tato asi největší jarní kulturní, módní i společenská událost kraje začne v pátek 13. dubna v 19.30. Miss Sympatie 2002 Lenka Taussigová Kocmanová ji opět pořádá v Severočeském divadle.

Lucie Králová, teplická rodačka a patriotka, na své město nedá dopustit. Užívá si jeho lázeňské parky, poklidnou atmosféru i blízkost hor a lesů, jen možností sportovat by zde prý mohlo být víc. Na in-line brusle jezdí do Mostu, přesto by Teplice nevyměnila.

V interview jsme se vrátili k jejím profesionálním začátkům, k vítězství na prestižní české soutěži krásy Miss 2005. Je možné, že už je to sedm let?!

Lucie, ohlédnete-li se za úspěchem na Miss v roce 2005 vrátila byste ty časy?

Ve třiceti letech se mi to hodnotí malinko hůř. Ale domnívám se, že ano. Přeci jen je to velká příležitost poznat nové prostředí i lidi a zažít spoustu nového. Já to vždycky říkám těm slečnám: „Když vyhrajete, opravdu si to užijte!“ Protože jak já říkám běžně by si na takový úspěch a na šestimístnou sumu samy pravděpodobně nesáhly.

To jistě ne. Ale má výhra v soutěži i stinné stránky?

Právě ta šestimístná suma.To je druhá stránka věci, v mladém věku to může ublížit. Domnívám se, že by taková soutěž neměla být pro sedmnáctileté ani osmnáctileté dívky, ale od dvaceti výš. Já vyhrála ve třiadvaceti, byla jsem ta nejposlednější věková hranice, ale se mnou tam byla sedmnáctiletá dívka a v tomto věku je rozdíl pět šest let opravdu znát. Jsou to ještě mlaďoučké slečny.

Při sledování České Miss mě napadlo, že je naštěstí pryč čas anorektických modelek…

Ten kult se mění, doba jde dopředu a otevírá se řada otázek včetně anorexie.

Ale bohužel v zahraničí je ta až nezdravá vychrtlost pořád vyžadovaná, což není dobře. Tedy jestli se to v naší malé zemi posouvá, je to jen pro dobro věci.

Letos v České Miss soutěžila také Veronika Kopřivová pohledná slečna z Teplic. Komunikovaly jste spolu, či jste jí „jen“ v Miss držela palce?

Byly jsme v částečném kontaktu od předkola České Miss v Ústí v OC Forum, kam přišla. V krajském kole v ústeckém divadle jsem byla jen jako host, ale tu dívku už malinko znám. Její partner, stejně jako můj partner, hrál hokej za Litvínov takže jsme se potkávaly i tam.

A pomohla jste jí tedy?

Ptala se mě na pár věcí… Snažila jsem se jí poradit, jak ustát ten tlak, jak to zvládnout. Už pár měsíců před finále soutěže totiž dívky procházejí obrovským tlakem, i mediálním a tak je otázka, jak to kdo ustojí. Některá už má pocit, že je středem vesmíru, ale to přijde až po finále, po oznámení jediné vítězky. Až ta je rok středem vesmíru.

Zklamal, či nepříjemně překvapil, vás letos někdo na Miss?

Ano, bohužel: Česká Miss World 2012, Linda Bartošová, dívka č. 13, které udělila titul porota. Byla pěkná a výrazná, letos se mi líbily všechny tři blond slečny ve finále i když jinak upřednostňuji spíše brunetky. Linda mě ale hrozně zklamala svým projevem ve finále. Sebevědomí jí nechybělo, ale čeho je moc, toho je příliš. Měla ukázat více pokory a respektu k divákům, vždyť ti miss volí. Líbila se mi víc vítězka, pokornější, přirozená.

Na akci Krása pomáhá dětem v Ústí nebudete poprvé. Kolik let na ni jezdíte?

Ne tak často. Já dřív byla v Praze a měla jsem malé dítě, takže jsme se Lenkou Kocmanovou nikdy neshodly na termínu akce. Krásu tedy navštěvuji až od doby, co jsem se vrátila do Teplic. Na přehlídce v Ústí budu letos potřetí.

Tedy už jste navštívila i před přehlídkou děti v Masarykově nemocnici a přinesla dětem s ostatními modelkami dárky?

Ano. Přinesly jsme dětem dárky, udělaly jim radost, média díky tomu benefici víc zviditelnila a Lenka tak sehnala víc peněz, které pomohou dětem. Sám víte i od Lenky, jak těžké je dnes na cokoli, tedy i na dobrou věc, sehnat podporu.

Jaký dárek dnes podle vás udělá dětem radost? Sama máte dvě…

Já myslím, že radost nemocné děti mají v nemocnici z každého dárku. Když jim ho přinesete, vaše návštěva je potěší.

Koho byste pozvala na benefici a kdo tam bude naopak z vašich blízkých?

Zvu každého, kdo je příznivcem charity, kdo chce podpořit tento projekt. Myslím, že to bude pěkná akce, Lenka Taussigová se vždy snaží udělat ten večer moc pěkný. Zkušeností jí rok od roků přibývá, takže kdo si chce užít pěkný páteční večer, ať neváhá a přijde.

A z blízkých? Budu tam mít pár přátel.

Když jsem se na internet díval na novinky o vás, většina článků byla z bulváru. Je aktuálně něco, co byste chtěla vyvrátit? Pomluvu, nesmysl, lež, či máte od bulváru poslední dobou klid?

Chtěla bych bulvár dementovat obecně, vždyť je až nechutné, kam je dnes schopný při odhalování známých osobností zajít. To nemá obdoby! Na jeho otázky nijak nereaguju, a přesto tam vyjdou moje přímé řeči. (smutně)

Na to si mnoho známých osobností stěžuje, že to tak bulvár dělá. A že na to běžný občan slyší? To je věc druhá. Myslím, že dnes je to za hranicí vkusu, je taková divná doba. Někdy je mi až smutno z toho, co se děje.