„I Tereza, která se stala tváří studia, prošla proměnou – i když nikoli stylu, ale vlasů. Začala jsem se o ně starat před rokem a půl a se změnou jsem musela počkat, až Tereza skončí s natáčením seriálu. Má krásné vlasy a velmi dobře se o ně stará. Na léto je postupně zesvětlujeme, vypadají pak svěže a uvolněně. Na podzim jsem vlasy opět ztmavila. Teď budu pro Terezu navrhovat nový styl tónování pro letošní jaro/léto. Těším se, co společně vymyslíme," plánuje Jana Burdová, která spolu s herečkou večerem provázela.

Jak se přihodilo, že se stala tváří Studia Jany Burdové, vysvětluje už sama Tereza Kostková:

„Jak to tak bývá, byla jsem oslovena. A protože o kvalitách Jany jsem slyšela už před tím a péči o vlasy nejen kvůli své profesi pokládám téměř za primární, vůbec jsem neváhala."

Co jste se v souvislosti se svým vzhledem naučila?

Ne, že bych do Teplic dorazila „tabula rasa", ale rozhodne jsme vycizelovaly průběžnou domácí péči, aby navazovala na kadeřnickou, a ne, že to pak doma v našich rukách všechno vezme za své. A také mě Jana přemluvila ke změně odstínu a téměř celý rok jsem měla ono slavné stínování, neboli „hombre", a na mě do té doby nejodvážněji světlé. Byla jsem velmi nadšená. Teď také stínujeme, ale v temnějším tónu, jak si žádalo podzimní StarDance.

Co byste na základě svých zkušeností s péčí o vlastní image ženám doporučila?

Odvahu. Ale nikoliv odvahu byt někým jiným – tedy ještě víc se do jiného „designu" schovat, ale onu důležitou odvahu být sama sebou. Nebát se splnit si sen, čemuž předchází jiná důležitá odvaha: Nebát se snít!!!

Co mají ženy dělat pro to, aby se líbily svým partnerům?



Mít se rády. A chtít se líbit i sobě samé. To není sobectví.

Čím mohou být soutěže, jakou jsou Proměny s Deníkem, pro ženy důležité? Proč by měly ženy takovou příležitost využít?

Protože se dá předpokládat, že člověk, který se nějakému profesnímu či lidskému odvětví věnuje systematicky a dlouho, je také o mnoho dál, než ten, který se mu nevěnuje – mluvím teď třeba o kadeřnictví a vlasech – a má tudíž šanci nás posunout, vylepšit, pochopit, co chceme a neumíme to správně dešifrovat. V proměnách potkají ženy několik profesí a profesionálů nejen ze zmíněné oblasti. To je přeci hezká šance a radost spojit příjemné s užitečným. Tím, že se o to zajímají média a veřejnost, je to nejen motivující, ale i v dobrém slova smyslu zavazující. A takové pošťouchnutí čas od času potřebujeme všichni.

Co byste popřála šestici soutěžících, s níž jste se měla možnost na slavnostním večeru v Teplicích seznámit?

Jak jsem dámám řekla: aby z místa, kam díky Proměnám a své vlastní odvaze došly, už neustoupily… A to ani, když už to teď nikdo mediálně neuvidí. To, co udělaly, udělaly pro sebe… a své okolí… A udělaly dobře. To bylo nepřehlédnutelné.