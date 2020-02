Dagmar Knížetová se jako krasobruslařka na led postavila ve čtyřech letech. Dvanáctiletá kariéra přinesla řadu úspěchů na regionální úrovni a osmé místo na republice. „V 16 jsem skončila, a to na 50 let. Až v roce 2017 jsem potkala o něco starší kamarádku, která začala závodně krasobruslit. Tak jsem se k tomu vrátila,“ popisuje svou cestu k nabroušeným nožům Knížetová. Trénovat začala na chomutovském stadionu pod vedením Martiny Jelínkové, trenérky místního klubu.

A nápad to byl více než dobrý. Hned v roce 2018 získala na mistrovství světa zlato. „Nečekala jsem to. Já jsem do té doby vlastně ani nevěděla, že je možné ten sport v pozdějším věku vůbec dělat. Chtěla jsem vyzkoušet, na co mám, porovnat výkony. Tu choreografii jsem navíc zkoušela jen čtrnáct dní,“ říká mistryně.

O nahodilý úspěch se nejednalo, o rok později stanula na stupních vítězů opět, v Obersdorfu vybojovala stříbro.

V polovině letošního ledna se Dagmar Knížetová zúčastnila jako krasobruslařka klání na Winter World Masters Games v Innsbrucku. Na největší světové soutěži pro sportovce starší třiceti let získala ve své kategorii stříbro a zlato. „Účastnily se ho výpravy z 56 států, mojí konkurencí byly hlavně Australanky, Kanada, Rusko nebo krasobruslařky z Velké Británie,“ líčí Knížetová.



Ačkoli amatérský sport nemá na své borce takové nároky jako je ten vrcholový, led nezůstává krasobruslařkám nic dlužný. „Vzhledem k našemu věku už nesmíme skákat dvojité skoky, jen jednoduché. Musíme je ale skákat v dvojkombinaci, trojkombinaci a mezi povinnými prvky musíme mít i piruety,“ vysvětluje Knížetová. A jestli se i na ledě točí po piruetách celý svět jako divákům o obrazovek? „Točí, tomu se vyhnout nedá. To se musí ustát,“ usmívá se.

Tančit učila všechny

Dagmar Knížetová od roku 1973 vyučuje v Chomutově taneční kurzy. „Ať se tu bavíte o tanečních s kýmkoli, všechny učila. Moji mámu, staršího bratra, mě. V ostatních rodinách je to stejně,“ říká Barbora Součková z Chomutova.

Krasobruslařku teď čekají další závody, tentokrát bez rozlišení věku. Přemožitelky mezi soupeřkami od 16 do 75 let nachází jen vzácně, přesto své soutěžení pořád bere hlavně jako zábavu. „Soutěživost je tu sice větší než v tanci, tady jsem sama za sebe, můžu si to pokazit jen já. Ale baví mě ta kreativita, příležitost setkat se s jinými lidmi a hlavně – pravidelným pohybem tělo méně bolí. A to v našem věku platí dvojnásob,“ uzavírá Dagmar Knížetová.