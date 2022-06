Jeřáb, zdvihající až k věži červeného kostela klec s dvojicí výškařů. Takový obrázek se vám mohl naskytnout, pokud jste šli v sobotu 18. června Bratislavskou nebo Horovou ulicí. Lidé z místní společnosti Nejvýš Vojtěcha Rokoše obalovali střechu kostela speciální bezpečnostní sítí. Střecha je totiž v havarijním stavu a hrozilo, že by z ní na ulici padaly části břidlice. Vedle toho pracovníci ústecké firmy sejmuli z věže rozpadající se dřevěný kříž oplechovaný mědí, do kterého nedávno udeřil blesk. Kříž by měl projít renovací, provizorně ho složili do útrob Kostela svatého Pavla.

Dopolední snímání kříže dlouho netrvalo. Jeřáb vynesl klec s dvojicí výškařů až nad úroveň věže. Ke kříži se pracovníci spustili po lanech, zahákli ho, upevnili ke kleci a sjeli dolů. „Nejtěžší na tom je asi to vedro,“ usmála se 31letá výšková pracovnice Simona Jirková z Ústí, když si dole dávala pauzu. „Odříznout kříž bylo jednoduché. Teď nás čeká to nejhorší, namotat síť. Už jsme si to předpřipravili, ještě ji ale musíme nahoře sešít na dvou spojích. Z lana to nebude zadarmo,“ tušila Jirková, vedle které odpočíval její kolega, 39letý Lukáš Nechuta z Ústí.

Mr. President, Rednex nebo Masterboy. Ústecké letní kino ožilo "devadesátkami"

Síť poutali na kotvy s lankem, které předtím připevnili na věž. Byla z materiálu jako sítě na nestabilních površích nad železnicí. „Je velmi kvalitní, udělaná na míru,“ ukázal logistik akce Marián Vyšata. Ten se podělil i o mírné obavy z akce. „Tohle neděláte každý den. Neznáte stav krytiny, může být rozklížená, nevíte, do čeho jdete,“ přemýšlel Vyšata, zatímco kolem chodili lidé a zvědavě sledovali výškaře. Auta kolem mimořádně nejezdila, frekventovanou Bratislavskou museli kvůli pracím zavřít.

S pracemi bylo načase

Havárie je na kostele hlášená už od roku 2017. Vyřízení všech papírů, aby mohlo dojít zatím aspoň k provizornímu řešení, bylo dlouhé. S pracemi ale bylo načase, padání břidlice ze střechy na ulici by mohlo být nebezpečné. „Jsou to sice malé kousky, ale je to kamenina. Je to ostré, a přece jen, když něco letí z dvaačtyřiceti metrů, tak už to má pěknou dynamiku a dokáže to poškodit majetek nebo i ohrozit člověka,“ uvedl Vyšata.

Kostel svatého Pavla postavili na začátku 20. století. Říká se mu „červený“ podle zvláštní barvy cihel. Spoluvlastní a spravují ho Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská. Ministerstvo kultury prohlásilo budovu v roce 1998 kulturní památkou.