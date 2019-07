Víte, co spojuje Oxfordské přírodovědné muzeum, Irské národní muzeum nebo Válečné muzeum v novozélandském Aucklandu s poměrně malou expozicí Mezinárodního památníku obětem II. světové války v Mostě? Je to možnost jedinečné 3D prohlídky objektu.

Ta v mostecké expozici vznikla díky spolupráci dvou domácích organizací. Spolku Severočeský letecký archiv, který se stará o provoz památníku, a firmy Ponte records, která je díky svému nahrávacímu studiu mezi muzikanty vyhlášená a působí také na poli pořizování internetových sportovních videopřenosů. Tvorba 3D prohlídek je její nejnovější aktivitou.

Prohlídku muzea

si můžete

udělat ZDE!

„Myslím si, že tím naše malé muzeum o historii II. světové války zase posouváme o něco blíže návštěvníkům, hlavně těm mladším,“ těší předsedu Severočeského leteckého archivu Most Karla Otto Nováka. Členové spolku, kteří prezentaci viděli, z ní prý byli nadšeni. Podle Nováka se novinka objeví na webu mosteckého památníku v nejbližších dnech.

Virtuální prohlídka 3D v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v Mostě je v provedení technologií Matterport. Poskytuje uživatelům nejen vizuální vjemy, dodává jim totiž pocit, jako kdyby byli přímo fyzicky přítomni v konkrétním prostoru. Nabízí tři možnosti pohledu, a to procházku, dollhouse, tedy takzvaný domeček, a půdorys.

„Jedná se o skenování objektu dvěma čočkami. Jedna snímá prostor a vytváří si síť a druhá je fotografická, která doplňuje síť skutečným vizuálem,“ vysvětluje systém šéf Ponte records Míra Kuželka, který v mosteckém památníku vizualizaci sám pořizoval. Technologie podle něj vyrazila do světa z Austrálie. Právě díky ní bude možné znovu obnovit před nedávnem vyhořelou katedrálu Notre-Dame v Paříži.

K prezentaci ji užívají zmíněná věhlasná muzea, ale třeba i planetárium v německém Hamburku, Nevadské železniční muzeum v USA nebo muzeum Glider & Military ve městě Iron v Michiganu, které se věnuje II. světové válce.

Virtuální prohlídka jako pozvánka

Některá muzea či expozice u nás se podobným technologiím zatím brání. Mají totiž obavy, že si lidé návštěvu odbydou na internetu a osobně už nepřijdou. „O to strach nemáme. Čekáme spíš opačnou reakci. Počítám, že právě virtuální prohlídka by mohla budoucí návštěvníky zvednout od počítačů. Když někdo uvidí, co všechno je u nás k vidění, tak mu to nedá a přijde si to všechno prohlédnout, jak my říkáme, naživo,“ tvrdí předseda spolku historiků Novák.

Některá regionální muzea už podobný zážitek na svých internetových stránkách nabízejí. Svou virtuální prohlídku má například Oblastní muzeum v Chomutově nebo Oblastní muzeum a galerie v Mostě.