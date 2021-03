Když na Lesné otevřou okénko, neodoláte. Ta vůně je skvostná. „Nestačí ani chladnout,“ říká o oblíbených koláčcích, za kterými míří zákazníci z okresů Chomutov i Most, majitel Horského hotelu Lesná Antonín Herzán. „Nechceme rezignovat, chceme něco dělat,“ povídá odhodlaně. Zákazníků je kvůli koronavirovým omezením na oblíbeném výletním místě až o 80% méně, na Lesné ale bojují. Teď i s komplikací, že leží přímo na hranici dvou regionů. Otevřeli proto dvě okénka, každé v jiném okrese, pečou velikonoční dobroty, chléb i koláčky pro zákazníky z obou stran.

Silnice, která vede k Horskému hotelu Lesná je „hraniční“. Na jedné straně je Chomutovsko, na druhé Mostecko. Za oblíbeným pečivem tam míří zákazníci z obou regionů. „Máme to na Lesné rádi. Chceme je podpořit, proto vždy zajedeme pro jejich chléb, je výborný,“ prozradila po nákupu Eva Havlíčková z Mostecka. Z Chomutovska přijel Pavel Moravec. „Ty jejich koláčky. Objednali jsme si, ale půlku vždycky sníme ještě než dojedeme domů. A tak musíme zase,“ směje se.

Spokojenost zákazníků Antonína Herzána těší. Právě proto, že je mají na obou stranách hranice, vymýšleli, jak je nezklamat. „Museli jsme si s tím nějak poradit. Máme stálé zákazníky a nechtěli jsme o ně přijít. Když je tato možnost, máme dvě budovy, rozhodli jsme se otevřít dvě okénka, každé v jednom okrese. Máme rezervační systém, který funguje i pro případnou kontrolu. Chtěli jsme dál prodávat oběma okresům. Chtěli jsme, aby si dál mohli pochutnávat na našem pečivu,“ uvedl.

Okénko v hotelu slouží pro lidi z Chomutovska, jejich druhá budova, o několik set metrů dál, leží na mostecké straně, do tamního infocentra tak mohou dorazit lidé z tohoto okresu.

Pro zákazníky vytvořili na Lesné rezervační systém. Je lepší si pečivo předem objednat. Jednak, aby se na vás dostalo, ale také pro kontrolu. Zájemci jej najdou na internetových stránkách hotelu, vyplní formulář, jaké pečivo chtějí a své kontaktní údaje. Seznam návštěvníků pak předají také policistům, aby v případě kontroly mohl zákazník projet přes „hraniční“ silnici.

Na Lesné pečou každý den. Nyní kolem pětadvaceti chlebů a přes stovku koláčků. Když vkročíte do kuchyně, nyní spíše pekárny, vaše chuťové buňky se ocitnou v ráji. Z jedné strany příjemně voní už hotový chléb, od pece se pak line neodolatelná vůně koláčků. „Máme tvarohovo-makové a tvarohovo-povidlové, děláme je podle vlastního speciálního receptu. Lidi je hodně chtějí, je o ně obrovský zájem,“ prohodí kuchař, nyní pekař. Právě mu pod rukama vzniká další várka, zrovna dává na těsto tvarohovou náplň. Zabalit, ozdobit a šup s tím do tepla. Hned jak upeče, zmizí koláčky z okénka během chvíle. Kdo se rozhodl až na místě a neměl koláčky objednané, musí doufat, že se na něj dostane a nebude zklamaný. Ti trpělivější si na další várku počkají.

Napilno má na Lesné také jejich šamotová pec, kterou vyhřívá bukové dříví. Pečou tam chléb, nyní ale i velikonoční dobroty. „Chutná také náš kváskový pšenično-žitný chléb, také je o něj velký zájem,“ říká Antonín Herzán. „Teď startujeme také velikonoční pečení. Budeme nabízet naše výborné beránky, mazance a velikonoční cukroví,“ pokračuje majitel hotelu a zrovna vyndává z rozpálené pece hotové mazance.

V běžné době na Lesné ubytovávají, na oblíbeném výletním místě u Krušnohorské magistrály se v tamní restauraci návštěvníci rádi zastavují. To nyní ale, kvůli protikoronavirovým opatřením, není možné, mohou jen prodávat jídlo s sebou z okének. Další ranou bylo omezení výletů do přírody a uzavření okresů. „Jezdí k nám normálně běžkaři, cyklisté, mnoho lidí na výlety. To teď bohužel není. Uzavření okresů nás hodně poznamenalo, jezdí nám sem hodně výletníků,“ mrzí Herzána. Doufá, že snad zanedlouho opět nabídne zákazníkům všechny jejich dobroty. „Ale nějak se s tím popasujeme. Nechceme jen sedět a čekat, chceme něco dělat. Doufáme, že už brzy budeme moci normálně otevřít,“ dodal Antonín Herzán.