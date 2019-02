Tato nová festivalová událost je určena pro rodiny. Při jazzové hudbě budou od 11.00 do 15.00 hodin (vstup od 10.30 hodin) probíhat různé akce, do kterých se bude možné zapojit, a chybět nebude také zábava s klaunem Tasso. Děti a školáci do 14 let mají vstup zdarma, dospělí zaplatí 21 euro. Vstupenky jsou k dostání v obvyklých předprodejích. Kromě toho se budou konat hodinové prohlídky letiště se zajímavými pohledy do zákulisí a jízdami autobusem po letištní ploše. Za ně zaplatí děti/školáci (do 14 let) 2 eura a dospělí 4 eura.

Zábava nejen pro děti, ale i dospělé

Během rodinného festivalu ve čtvrtek (17. května) jsou na programu hry a akce pro malé i velké. Bude se například stepovat, o zábavu se postará závod v točení obručí samozřejmě i se stupni vítězů. Kromě již zmiňovaného klauna jménem Tasso vystoupí také dixielandový maskot.

O dobrou jazzovou hudbu se postarají dixielandové skupiny z Nizozemí, Dánska, Rakouska a Německa Basement Jazzband, Vienna Hot Dixxies, Big Easy Brass Band, Blue Wonder Jazzband, Blue Dragons Jazzband, Winkler Brass a Dixie-Zwillinge.

V pátek (18. května) odstartuje na letišti v podobě „Blues, Boogie & Swing“ skvělé jazzové představení. Vystoupí Big Easy Brass Band, Boogie Boys, Sunshine Brass, Damenorchester Salome a Papa’s Finest Boogie Band.

Vstupenky stojí 29 eur, výběr sedadel je volný. Začátek je v 19.00 hodin, vstup je možný od 18.15 hodin.

Užitečné informace:

Více se dozvíte na: www.dixieland.de a www.letiste-drazdany.cz

Společnost Flughafen Dresden GmbH je dceřinou společností holdingu Mitteldeutsche Airport Holding. V roce 2011 zaznamenala 1 921 633 cestujících a 35 087 příletů a odletů. Spádová oblast letiště Dresden International letiště krátkých cest zahrnuje Sasko, jižní Brandenbursko, severní Čechy v České republice a Dolní Slezsko v Polsku