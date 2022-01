V lednu roku 2017, jen měsíc před třináctými narozeninami, měla Míša Muzikářová stejně jako v jiné dny odejít ráno do školy. Měla přichystané věci a oblečení. Jenže, do třídy mezi spolužáky už dívenka z Ústí nad Labem nedorazila. Když se její máma vrátila odpoledne z práce domů, věci už tam nebyly.

Míša za záhadných okolností zmizela, neví se, kde by mohla být, co se jí mohlo stát. Neví se ani to, jestli tehdy žákyně šesté třídy směrem do několik set metrů vzdálené školy odešla, nebo kdy z bytu zmizela. Hlavní podezřelý, přítel matky, který měl být podle policistů do zmizení zapletený, se oběsil. Co se tehdy stalo? Dodnes se nenašla Míša, ani její tělo. Kriminalisté i po pěti letech pátrají dál.

Lukášek, Evička, Péťa… Ročně se v Ústeckém kraji pátrá po desítkách dětí

„Je to specifický případ. Že se ho zatím nepodařilo vyřešit neseme špatně. Hodně to člověka zasáhne. Leží nám to v hlavě pořád, jsme zklamaní, že nedošlo k vypátrání,“ svěřil se nedávno šéf krajských policejních pátračů Tomáš Kohout. „Udělali jsme ale maximum,“ dodal.

Ani po pěti letech ale policisté nevzdávají pátrání. Každý rok, i po takové době, dostanou od veřejnosti několik podnětů, každým se intenzivně zabývají. Ani jeden ale zatím nevedl k vypátrání dívky nebo jejího těla.

V dubnu loňského roku například pátrali po stopách v Kumberku na Plzeňku, oznámení přišlo od veřejnosti. Odčerpávali tam odpadní jímku. „Poznatek se nepotvrdil,“ sdělil Tomáš Kohout.

Dívka před pěti lety zmizela pravděpodobně 11. ledna. Její matka to nahlásila v odpoledních hodinách, když se dívka nevracela ze školy. Jenže tam ráno Míša nedorazila. Její máma při odchodu do práce viděla přichystané věci a oblečení. Když kolem 5. hodiny odcházela, dívku ale nekontrolovala. A když se její matka vrátila odpoledne z práce, dívčiny věci už tam nebyly. Její telefon byl naposledy aktivní večer 10. ledna.

Jestli ale vůbec Míša směrem do nedaleké školy odešla, nebo kdy vlastně z bytu zmizela, se dodnes neví. Podle policistů se dívka s největší pravděpodobností stala obětí trestného činu.

Míšu hledal v lesích pes. Údajně specialista na mrtvoly

Detektivové tehdy vyslechli stovky lidí z okolí dívky. Rodinu, známé, kamarády, spolužáky. Prohlíželi kamerové záznamy, pátrali v širokém okolí. Několikrát prohledávali místo bydliště dívky i další místa, kde by se mohla nacházet, nebo kam ukazovaly stopy. Prověřovali ze začátku stovky podnětů od veřejnosti. Probíhaly rozsáhlé pátrací akce, pomáhali také speciálně vycvičení psi. Pátrali také dobrovolníci. Vše ale bez výsledku. Dodnes.

Kriminalisté tehdy podezřívali přítele matky Otakara S., domnívali se, že dívku unesl. K jeho zadržení ale chyběly přímé důkazy. Mužova trestní minulost byla poměrně bohatá, několikrát byl trestán za majetkovou i násilnou trestnou činnost. V kufru jeho auta mělo být nalezeno dívčino kružítko a další školní pomůcky.

Při domovních prohlídkách našli policisté hned několik stop, které vedly právě k příteli matky. V dívčině pokoji se například měly najít biologické stopy Otakara S., jeho sperma mělo být na prostěradle a čistém dívčině prádle. Po výslechu na policii se ale muž, vyšetřovaný také pro obtěžování a osahávání jiné nezletilé dívenky, oběsil na půdě domu v Čeminech na Plzeňsku. Při výsleších se ale k ničemu nepřiznal, nenechal ani žádný dopis na rozloučenou, zda Míše skutečně ublížil se s jistotou neví. „Pátráme dál,“ vzkazují policisté.

Zmizel, ztratil se... Policisté v kraji ročně hledají tři stovky našich blízkých

Za poslední dvě desetiletí se nepodařilo najít v Ústeckém kraji tři děti. V roce 2005 spadl do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče tehdy osmiletý Honzík. S kamarádem házel do vody krabice, jenže uklouzl. Při nešťastné náhodě pravděpodobně utonul, jenže jeho tělo se nikdy nenašlo, a tak dál zůstává mezi dlouhodobě pohřešovanými. Podobný případ se odehrál také v roce 2012 v Ústí nad Labem. Devítiletý Patrik tam tehdy spadl do Ždírnického potoka v Předlicích, také v tomto případě jsou svědci, kteří to viděli, jeho tělo se ale také neobjevilo.

Třetím dítětem, po kterém se v kraji dlouhodobě pátrá, je Míša Muzikářová.