„Nádhera. Je to opravdu špička. Přijeli jsme se podívat, takovou možnost vidět tolik skvělých psů pohromadě jen tak nemáte,“ radovala se Kamila Hovorková, která do Roudnice přijela z Prahy. Sama psy také cvičí. „Určitě si vezmu nějakou inspiraci. I když tady jsou výkony skoro bezchybné nebo s minimem chyb a my jich máme hodně a hodně,“ usmívá se.

Do Roudnice na světový šampionát psích pracantů dorazili diváci nejen z okolí, ale z celé republiky a samozřejmě ve velkém počtu také ze zahraničí. „Je to opravdu svátek. Krásné výkony. Je pěkné se na to koukat,“ potvrdila také Pavla Kučerová z Mostu.

To už ale na stadion nakráčela česká reprezentantka Zuzana Podlešáková a její parťák Geero z Údolí Jizery. Čeká ji disciplína poslušnost. Chůze psa u nohy české naděje je bez chybiček, vše je přesné, tak jak má být. Odložení do sedu, do lehu, vše na dálku. Na světovém šampionátu už lehké cviky nenajdete. Následují aporty, nejen volně, ale i přes překážky. A co na to rozhodčí? 95 bodů ze 100, diváci v Roudnici jásají.

Následuje Japonka, té se ale moc nedaří. Publikum podpoří také zástupce Maďarska, i když jeho pes dvakrát zakopne na překážce, nedaří se, ale fanoušci ho podrží. Pak krásná poslušnost Mexičana, do Roudnice se sjel opravdu celý svět.

Na světový šampionát pracovních psů mezinárodní kynologické organizace FCI se sjelo 94 belgických ovčáků malinois, 43 německých ovčáků, 3 rotvajleři a po jednom jsou zastoupeni dobrmani, velcí knírači, holandští ovčáci a boxeři. Kvalifikační kriteria jsou hodně ostrá, kdo je v Roudnici, je světová špička.

Psí hvězdy nepředvádějí jen poslušnost, ale také obrany a stopy. A právě z té přichází dobrá zpráva pro české barvy. Daří se tam české dvojici Vít Glisník a Wow Vikar.

Mezitím na stadionu v Roudnici diváci mohou sledovat obrany. Asi nejatraktivnější část. Razance útoků psů na figuranty bere dech, psí pracanti jsou tvrdí, neomylní, ale přesto skvěle ovladatelní. Divákům se například předvedl mistr světa belgických ovčáků, všichni jeho výkonu zatleskali.

Fanoušci vidí různé „přepady“, zadržení na dlouhou vzdálenost, i další cviky. „Skvělí psi,“ komentuje výkon Brazilce a Poláka Pavel Brodec, který se zaujetím sleduje právě obrany. Sám se jim věnuje.

Po chvíli ale už nastupuje na stadion další český zástupce. Hynek Procházka s rotvajlerem Say Holubí dům, mistr světa tohoto plemene. Ovladatelnost na vodítku se daří, aporty už tolik ne, stejně jako vyslání do prostoru na dálku. Stejně jako Ital získává český zástupce 89 bodů ze 100, ztrátu snad dožene na obranách a na stopách. Na stadionu se pak dál a dál střídají závodníci, v obranách i na poslušnosti, další přijíždí ze stop.

Diváci si užívají atmosféru, připraveno je také množství stánků s kynologickou tématikou a samozřejmě občerstvením. „Nakoupila jsem si několik triček a také výcvikových pomůcek. Samozřejmě jsem nic nepotřebovala, ale nakonec mě to tady zaujalo,“ směje se s několika taškami v rukách Eva Vymazalová. Na výkony psů se přijde podívat i zítra. „Máme to kousek a je to opravdu zajímavá podívaná,“ pokračuje.

Třicáté mistrovství světa ve sportovní kynologii všech plemen probíhá v Roudnici nad Labem od 7. září. Finále je na programu 11. září, v neděli navečer už bude slavit nový mistr světa a další medailisté.