Milan Oračko (1978) ve svém bytě loni 17. května večer v Bílině na sídlišti Teplické předměstí při hádce třemi bodnými ranami způsobil smrt své družky Evy. Vrah žil dříve také v Novém Boru a naposledy bydlel v Dubí.

Žádné polehčující okolnosti

Za vraždu ho ve středu 22. dubna trestní senát ústeckého krajského soudu odsoudil k 15 letům vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Předsedkyně trestního senátu Kamila Krejcarová uvedla, že soud neshledal žádnou polehčující okolnost. Obvinění z krádeže peněz z peněženky zavražděné byl zproštěn, protože se to nepodařilo prokázat.

Soud probíhal za mimořádných bezpečnostních opatření. Oračko se přelíčení zúčastnil pouze první den. Od začátku odmítal, že by osudné rány družce zasadil on. K tomu, co se stalo, v přípravném řízení nevypovídal. Mlčel také před soudem.

Pozůstalým soud přiznal odškodnění 1,25 milionu korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Oračko se prostřednictvím svého advokáta na místě odvolal. Případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Praze.

