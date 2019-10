František Mach z ústeckých Neštěmic už několik let bojuje se zákeřným onemocněním. V roce 2016 mu po odstranění pihy lékaři diagnostikovali rakovinu kůže, a to agresivní formu zvanou melanom. Onemocnění patří mezi nejčastější formy rakoviny v Ústeckém kraji. Následně podstoupil operaci, při které mu doktoři nádor společně s 16 uzlinami odstranili.

„Má žena se z diagnózy psychicky zhroutila a já ji slíbil, že budu bojovat, jak to půjde. Jak se zákeřnou nemocí bojovat, jsem zjišťoval postupně. Měl jsem velké štěstí na lékaře, který doporučil biologickou léčbu. Boj začal,“ popisuje svůj příběh František, který ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí a Nadačním fondem pomoci Karla Janečka uspořádal takzvanou crowdfundingovou sbírku na internetu, na kterou se skládá veřejnost.

Na svou léčbu potřebuje 1,5 milionu korun, zatím se vybralo pouze několik desítek tisíc.

Pojišťovna neplatila

Od doby operace byla pro Františka a jeho rodinu každá další návštěva lékaře velkým stresem. „Zafungovala kombinace dvou léků, a to bylo skvělé. Občas jsem cítil nevolnosti a únavu. Na to jsem ale rychle zapomněl, když jsem se dozvěděl, že léčba zabírá. Lékař mi doporučil jedinou účinnou a možnou léčbu, která mi pomáhala, pojišťovna na to však měla názor jiný. Vzala můj osud do svých rukou a stala se tak soudcem, který rozhoduje o tom, zda budu, nebo nebudu žít,“ líčí František.

I tak se nevzdával. Léčbu si hradil sám a společně s manželkou se kvůli tomu dostal do dluhů. „Po dalším vyšetření jsem se dozvěděl, že mi musí být léky odebrány, jelikož se ukázaly metastáze na plicích, v rameni a v dolní části páteře. Byl jsem zdrcený, ale lékař měl pro mě připravenou novou bio léčbu. Bohužel se opět ozvala pojišťovna a stanovenou léčbu zamítla,“ vypráví muž. „Odvolával jsem se na všechny strany, psal i prezidentovi, ministru zdravotnictví, dostaly se mi však stejné odpovědi - nemůžeme vám pomoci. Dokonce se odvolával i můj onkolog, ale též neúspěšně,“ dodává.

Jedinou šancí, aby se metastáze nerozšířily do celého těla, byla léčba formou agresivní chemoterapie. Tu nakonec podstoupil a teď ho čeká poslední. „Chemoterapie má hodně nežádoucích účinků, a tak už další dostat nemohu, mé tělo by to nezvládlo,“ doplňuje František, kterému poslední rok nejvíce sil dodává hlavně nejmladší vnučka Jasmínka.

„Dcera manželky v mé nemoci žila s námi a moc nám pomáhala. Vím, že pokud to půjde a já budu dýchat, budu za ně bojovat a snažit se, aby se měly dobře a moje nemoc ani léčba je nijak nepoznamenala. Dluhy s manželkou řešíme, jsme v insolvenci a splácíme je. Žena se po psychické stránce cítí lépe a momentálně si aktivně hledá zaměstnání. Na léčbu nám bohužel už nikde nepůjčí, úspory došly,“ vysvětluje František důvody, proč se rozhodl pro crowdfundingovou sbírku.

Kolik stojí šance na život?

„Je jeden a půl milionu za šanci žít moc? Proto se obracím s žádostí o pomoc na vás. Přispějte, prosím, v této sbírce a pomozte mi získat potřebné finance na léčbu, která mi umožní žít. Děkuji,“ dodává František.

Lidé začínají přispívat po stokorunách. „Držím moc palce! Posílám alespoň něco málo z mateřské! Kéž by se peníze vybraly a léčba by vám zabrala,“ píše například Pavlína Králová, která do sbírky poslala 300 korun.

Na Dobrovolnické centrum v Ústí se s žádostí o pomoc Františku Machovi obrátila starostka Neštěmic Yveta Tomková. „Bylo mi ho velmi líto, tak jsem požádala paní ředitelku o pomoc se sbírkou,“ potvrzuje Tomková.

„Vzali jsme to jako výzvu a rozhodli se panu Machovi pomoci dobrovolně, protože pomáhat je lidské. Pro nás samotné je to první zkušenost s crowdfundingovou sbírkou a ještě na takové 'těžké' téma. I proto jsme oslovili Nadační fond pomoci Karla Janečka, který nám s administrativou velmi pomohl,“ říká Petra Prachařová z Dobrovolnického centra.

Nejčastějším nádorovým onemocněním v Ústeckém kraji je rakovina kůže. Následuje rakovina prsu a trávicího ústrojí. V ČR je na 100 tisíc obyvatel průměrně zachyceno 21 případů rakoviny kůže. Nejvíce postižení jsou muži nad 50 let, kteří riziko kožního nádoru podceňují, a ženy ve věku 10-29 let toužící po opálené pokožce. Na rakovinu obecně zemřou v Ústeckém kraji ročně stovky lidí.