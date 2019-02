Setkání, netradiční nahlédnutí do vojenské mašinérie, připomínka výročí nebo procházka po naučné stezce. Příznivci válečné historie se mají na co těšit. Militárně změřená muzea na Mostecku a Chomutovsku i pro novou sezonu připravila množství zajímavostí.

„Celá naše sezona bude v duchu 75. výročí od prvního spojeneckého náletu na chemičku v Záluží, který se uskutečnil 12. května 1944,“ řekl Deníku Karel Otto Novák, předseda spolku Severočeský letecký archiv Most, který provozuje expozici v Mezinárodním památníku obětem II. světové války v budově někdejšího městského krematoria. „Pro návštěvníky jsme přichystali netradiční nahlédnutí pod pokličku vojenské mašinérie z pohledu letectva,“ zmínil Novák s tím, že to lidem umožní vžít se do role zpravodajského důstojníka amerického bombardovacího letectva.

Spolek spolupracuje se skupinou zabývající se historií zajateckých a pracovních táborů z Francie a s rodinami některých holandských válečných zajatců. Rodinní příslušníci zajatců jsou častými návštěvníky muzea. „Na novou sezonu už se nám hlásilo několik holandských rodin,“ doplnil Novák.

Novinky pro nadcházející muzejní sezonu hlásí také Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11. září 1944 v Kovářské na Chomutovsku. „Kromě tradičního setkání, které se letos uskuteční 14. září a bude zcela věnováno 75. výročí největší letecké bitvy na Krušnými horami, vystavíme nové exponáty, které se vztahují k událostem z 11. září roku 1944,“ prozradil ředitel muzea Jan Zdiarský. Válečné muzeum v Kovářské funguje od roku 1996 a za jeho otevřením stála více než 12letá dokumentace a výzkum Letecko-historické skupiny Kovářská a Sletu Plzeň.

Také Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku u Chomutova připravilo na sezonu několik novinek. Tou nejpodstatnější je akce Pěšky na Kočičák. Spolek provozující muzeum tak chce návštěvníkům ukázat ojedinělý komplex předválečných opevnění nacházejících se na naučné stezce, kterou jeho členové vybudovali. „Rozhodně máme příchozím co ukázat,“ předeslal předseda spolku Jiří Piramovský.

Muzeum Na Kočičáku má přichystán i program pro děti v podobě příměstského tábora, a to jak nyní o jarních prázdninách, tak i o prázdninách v červenci a srpnu. Kromě tradičních prohlídek chystá muzeum opět i ty speciální mimo termíny otevření. „Ovšem při minimálním počtu šesti návštěvníků,“ uzavírá Piramovský.