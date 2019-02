Most /+ PROGRAM DIVADEL/ - Neuvěřitelné věci slibuje nová inscenace Divadla rozmanitostí (DR), na různých loutkách postavená „Cesta do pravěku a zpátky". Inspirovala se knihou Arnošta Cahy „V pravěkém světě", která byla literární předlohou legendárního filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. Uvedla to pro Deník Ivana Bonaventurová, mluvčí DR.

Na Cestu do pravěku a zpátky zve Divadlo rozmanitostí. | Foto: Ladislav Šeiner

Původní hra na motivy knihy i filmu, odehrávající se na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy vznikal i Zemanův film, se může chlubit výraznou výtvarnou složkou Magdaleny Hůlové i původní hudbou Tomáše Alferiho, uměleckého šéfa DR. Osou příběhu je dobrodružství čtyř kluků, jejichž maminky odešly na ples. Kluci využili situace a vydali se za svým velkým snem, za ještěry do pravěkého světa. Zkusili tak utéct z reality do říše fantazie, před pravidly rodičů (zde maminek).

V bytě jednoho z nich se děje neuvěřitelné. Z otcovy knihy vyvstanou pravěcí ještěři, z jeho sbírky trilobitů je horolezecká stěna na skále, na balkóně vyrostou obří přesličky, na stěně vznikne Altamira, z vany vyskakují dravé ryby.

„Ale pozor! Nejde o „předmětné" divadlo, kde bychom rekvizitami ilustrovali pravěký svět. Spíše se dá říct, že za každým koutem bytu se postupně odkrývá kus pravěkého světa, který je produktem klučičí fantazie, ale vizuálně jsme skutečně v pravěku.

V inscenace má Rozmáňo více loutkových principů: muppets, stínové divadlo i stínové loutky, masky, loutkový kostým, obří loutky atd. Podstatným loutkovým principem, který zde bude fungovat, je to, že všechny loutky vedou ženy matky kluků, které si kluci do pravěkého světa stále projektují. Výsledkem klučičího dobrodružství je to, že kluci se ztratí v čase („v pravěku") a po své cestě, kdy se dostanou až k moři (tedy počátku všeho živého) se ocitnou v současném světě.

Rozmáňo má dvě předpremiéry pro školy, jednu sobotní pro veřejnost a poté v sobotu od 17.00 velkou premiéru.

Co hrají divadla kraje:

LITVÍNOV:

Docela velké divadlo

čt 24. 10., 19.30: Dům splněných přání (v Klubu Voko Most) unikátní představení, příběh fiktivního deníku

so 26. 10., 16.00: O pejskovi a kočičce (Čapek a la DVD)

MOST:

Divadlo rozmanitostí

so 26. 10., 10.00 + 17.00: Cesta do pravěku a zpátky, III. předpremiéra + PREMIÉRA!

Městské divadlo

čt 24. 10., 19.00: Osudy dobrého vojáka Švejka (Pozor! Zájezd do Duchcova)

ÚSTÍ NAD LABEM:

Činoherní studio v Ústí

čt 24. 10., 19.00: Alenka v říši divů (příběh o dospívání)

so 26. 10., 19.00: Ivan Hlas Trio, Rohypnol + GFF (výborný punk ze SRN, ex Green Frog Feet) Zahájení 15. dnů česko-německé kultury

Severočeské divadlo

čt 24. 10., 19.00: Noc na Karlštejně (slavný muzikál)

pá 25. 10., 19.00: Slavnostní Wagnerovský koncert, zpívají Miroslav Dvorský tenor světových operních scén, sólisté Michaela Katráková, Valeriya Vaygant a Nikolaj Někrasov, sbor a orchestr SD

DĚČÍN:

Městské divadlo

pá 25. 10., 19.99: Krvavá svatba (Divadlo pod Palmovkou) Zuzana Slavíková a spol. ve slavném Llorcově dramatu

so 26. 10., 18.45: NOS/MET. Přímý přenos Šostakovičovy opery z Metropolitní opery v New Yorku

so 26. 10., 19.00 Severočeská filharmonie Teplice, Josef Špaček housle. Koncert se odehraje na zámku v Děčíně

ne 27. 10., 15.00: Štěně nebo špenát? Pohádka proslulého hradeckého Divadla Drak

CHOMUTOV:

Městské divadlo

ne 27. 10., 15.00: Princezna s dlouhým nosem. Hraje Divadlo Koráb

LITOMĚŘICE:

Divadlo K. H. Máchy

ne 27. 10., 15.00: Trampoty čertíka Culínka aneb Čertovsky veselý muzikálek. Divadlo Kapsa Andělská Hora

LOUNY:

Vrchlického divadlo

pá 25. 10., 20.00: Taneční kurzy a spol. výchova pro mládež. Taneční klub Luna.

VARNSDORF:

Městské divadlo

čt 24.10., 19.00: Každý rok ve stejnou dobu (Divadlo bez Zábradlí, hrají Veronika Freimanová a Zdeněk Žák.) Osudové setkání dvou lidí (on ženatý, ona vdaná) přeroste v celoživotní lásku a každoroční několikadenní nevěru. Milostná komedie neobvykle dokumentuje vývoj americké společnosti v průběhu 30 let.

ŽATEC:

Městské divadlo

so 26. 10., 18.45: NOS/MET. Přímý přenos Šostakovičovy opery z Metropolitní opery v New Yorku