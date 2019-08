Až metr na výšku měří kamenné věžičky, které se ve velkém začaly objevovat v Českém Švýcarsku. Návštěvníci národního parku při jejich stavbě neváhají rozebírat cesty. Kromě nebezpečí pro ostatní turisty jsou mohyly rizikem i pro hmyz žijící na zemi a pod jejím povrchem.

Po rytcích do skal nebo sprejerech malujících například na skalní hrádky se musí České Švýcarsko vyrovnat s další formou vandalismu. „Asi chtějí ty drobečky přestěhovat do mrakodrapu. V životě by mě nenapadlo tuhle pitomost stavět,“ napsala na sociální sítě například uživatelka Kateřina Hrubá.