Severní Čechy - Módní návrhářka Martina Tuháčková si do svého profesního životopisu může udělat další pomyslný „zářez". Už poněkolikáté se totiž zúčastnila soutěže Svatební šaty roku. Ta se letos konala v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Módní návrhářka Martina Tuháčková (vpravo) a modelka Taťána Makarenko v netradičních šatech značky MaTu od Martiny Tuháčkové. | Foto: Karel Lanc

Přestože od poroty žádné ocenění nezískala, její šaty a modelka doslova uhranuly nejen moderátora akce Jana Čenského, ale i některé diváky a odborníky. Teplická Martina Tuháčková je totiž originální a nadčasová.

Tuháčková měla snový tým

Soutěže Svatební šaty roku 2014 se letos zúčastnilo pětadvacet módních návrhářů z celé České republiky. Martina Tuháčková z Teplic na prestižní přehlídce zazářila díky netradičním svatebním šatům, jak několikrát řekl moderátor soutěžního večera Jan Čenský, určeným pro moderní nevěsty.

Martina Tuháčková si letos vytvořila doslova snový tým. Šaty předváděla modelka Taťána Makarenko, make-up vytvořila novopečená mistryně Evropy v make-upu Vladislava Krajníková a o účes modelky i návrhářky se postarala Gabriela Kejmarová, která je letos nominovaná na Kadeřníka roku.

„Bylo to nádherné a všem moc děkuji. Táňa, Vlaďka i Gábina byly výborné a svým profesionálním přístupem přispěly k tomu, že na šaty většina lidí upozorňovala," usmívá se Martina Tuháčková a dodává, že inspirací k tvorbě netradičních svatebních šatů jí byla právě modelka Taťána Makarenko a město Karlovy Vary.

„Veškeré šaty, které navrhuji a poté šiji, mají svůj příběh. Tady mne inspirovala velká ruská móda. Táňa je původem Ukrajinka a soutěž se konala v Karlových Varech, kde se pohybuje ruské obyvatelstvo. Napadlo mne tedy udělat šaty z „Velké Rusi", které jsou zdobené kožešinami a kamínky Swarovski," popisuje Martina Tuháčková, která tyto svatební šaty upravovala tři dny.

Šaty sklidily úspěch u nejpovolanějších

Přestože šaty u poroty neuspěly, někteří kolegové návrháři z nich byli nadšení. Třeba jako jeden z našich nejlepších módních návrhářů Pavel Berky, který v roce 2012 získal nejprestižnější titul v tomto oboru, Top Style Designer 2012, na veletrhu Styl a Kabo v Brně. „Šaty Martiny Tuháčkové mi padly do oka okamžitě. Byly nepřehlédnutelné. Zaujal mne hlavně netradiční design a kvalita provedení. Patřily jednoznačně k nejkrásnějším róbám večera." O osudu všech módních návrhářů v soutěži Svatební šaty roku 2014 rozhodovala porota v čele s moderátorkou a příležitostnou herečkou Nikol Moravcovou, se sponzory akce, zástupkyní hotelu a několika málo jedinci, kteří se zajímají o módu či vizážistiku.

Ze soutěže rovnou do filmu

Ihned po skončení soutěže se Martina vrhla do práce. Vzhledem k začínající svatební sezoně šije svatební šaty a do toho připravuje novou kolekci. „Začíná takový malý maraton, ale zase se na to moc těším. Je krásné vidět, jak jsou zákaznice spokojené a usměvavé, když vkročí do svých svatebních šatů nebo třeba rudých jarních, ve kterých oslní celou ulici," usmívá se Martina Tuháčková.

Na tu zanedlouho čeká také natáčení nového českého celovečerního filmu, kde se objeví právě zmíněné svatební šaty a některé další její modely.

Zpracovala Zlata Jílková