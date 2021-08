Havárií s tragickým koncem se letos v kraji odehrálo už více než dvacet.

Tragická nehoda v obci Soběchleby na Teplicku. | Foto: Hasiči JPO II Krupka

Na silnici I/13 v Soběchlebech mezi Teplicemi a Ústím nad Labem vyhasl v úterý 24. srpna večer mladý lidský život. 20letý muž z Teplicka se tu v osobním autě Volkswagen Passat pár desítek metrů za železničním mostem ve směru do obce střetl se dvěma auty. Skončil na střeše. Audi a kamion ho na silnici sevřely „do kleští“. Přivolaným záchranářům se už nepodařilo řidiče ve sešrotovaném autě oživit. Ženu z audi přepravila sanitka do nemocnice. „Měla lehká zranění, dopravili jsme ji k ošetření na urgentní příjem do Teplic,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.