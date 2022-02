"Odstávka je plánována na sobotu 26. února od 11.30 hodin. Trvat by měla maximálně 10 hodin, skončí tedy nejpozději ve 21.30 hodin," uvedli zástupci Krajské zdravotní.

V době odstávky budou nemocnici zásobovat záložní zdroje energie. To si vyžádá omezení provozu na zdravotnických pracovištích. "Lékaři budou odklánět nové pacienty do sousedních nemocnic v rámci Ústeckého kraje, respektive do specializovaných center především v Praze," upozornila Krajská zdravotní s tím, že v tuto dobu budou postupně odstavovány všechny výtahy v areálu na Severní Terase. "Žádáme proto návštěvníky, aby funkční výtahy v avizované době odstávky nepoužívali a ponechali je jako evakuační. Po dobu odstávky žádáme veřejnost, aby omezila vjezd do areálu nemocnice. Umožní tím plynulý průběh celého procesu," dodal provozovatel ústecké nemocnice.