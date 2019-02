Severní Čechy - Hubnutí, konec s kouřením nebo změna životního stylu patří mezi nejčastější předsevzetí. Základem je ale radost ze života.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vít Šimánek

Novoroční předsevzetí. Kdo si jej nikdy nedal? Nějaké v minulosti najde určitě každý.

Jenomže, jak přibývají dny nového roku, předsevzetí postupně odpadají jako jehličí z dnes již zcela neaktuálního vánočního stromku. „Zhubnu, přestanu kouřit, omezím sladké, budu sportovat…" Ne vždy to „klapne". Některá předsevzetí se prostě nedají splnit jen proto, že nastal nový rok.

Jak na to?

Jak to tedy udělat, abychom svá předsevzetí splnili?

„Rozhodně si nedávejte příliš mnoho předsevzetí a snažte se volit taková, která zvládnete splnit. Vyhnete se tak špatnému svědomí, pokud se vám předsevzetí nepodaří splnit. Nemusíte svůj život od základu měnit, stačí jen pár drobných úprav, které přispějí k vaší psychické i fyzické pohodě. Nezapomínejte, že nejvíce záleží na maličkostech. Udělejte radost sobě i svým blízkým," radí Martina Richterová z portálu Fitkul.cz.

Neobvyklá předsevzetíVětšina předsevzetí se neustále opakuje. Zde je však několik originálních předsevzetí.

Přiberu 10 kilo

Budu k lidem vnímavější

Přestanu chodit do „fitka"

Budu trávit víc času se svými přáteli

Naučím se čínsky

Budu si zpívat ve sprše

Začnu studovat univerzitu třetího věku

Nebudu se rozčilovat kvůli maličkostem

Věnuji více času svým psům

Změním partnera

Naučím se létat

Budu se každý den radovat

Mezi oblíbená předsevzetí patří cvičení a zlepšení fyzické kondice. Pokud jste si takové předsevzetí dali, ale již teď víte, že budete posilovnu či tréninky aerobiku navštěvovat s odporem, můžete celé předsevzetí rovnou hodit za hlavu. Pokud chcete svou postavu zpevnit, najděte jinou cestu, nový způsob, jak cvičit.

Velmi oblíbené jsou například každodenní procházky do přírody. Pokud se příliš často nehýbete a z místa na místo se přesouváte pouze autem, zkuste auto nechat zaparkované před domem a pokud to jde, chodit pěšky či dojíždět na kole.

I ti, kterým posilovna vyhovuje, by si však měli dát pozor. „Nejhorší co můžete udělat je věnovat se stále stejnému pohybu. Pokud tedy budete chodit každý druhý den do posilovny, vaše tělo si na toto cvičení navykne a účinek už nebude znatelný. Klíčem k úspěchu je pravidelná změna cvičení. Nebudete se u toho nikdy nudit a rozvinete si tak všechny svaly na svém těle. Navíc tak třeba objevíte nový druh sportu, který vás začne bavit," dodává Martina Richterová.

Hubnutí

Hubnutí je předsevzetí, které si lidé dávají snad nejčastěji. Přichází většinou podle sezony a podle nastávajících společenských událostí, jakou jsou například svatba, plesy a podobně. Je tedy aktuální prakticky kdykoliv, konec roku mu napomáhá ještě dalšími kily poctivě nabranými během svátečního přejídání. Změna jídelníčku ale nemusí být vždy tak obtížná. Začít se dá i drobnými krůčky.

„Pokud chcete v novém roce zhubnout, tak začněte například u toho, že si přestanete brát k televizi různé pamlsky a dobroty. Velkou neřestí našinců je ležení u televize a pojídání různých dobrot. Zejména na Vánoce. Takže zkuste právě tuhle neřest absolutně vypustit. Sezení u televize samo o sobě nepatří mezi nejzdravější činnost, a pokud k tomu přidáte ještě sáček brambůrků, pak si vyloženě škodíte," přidává odbornice.

Je to jednoduché. Když sledujete televizi, vás mozek se zaměřuje na dění na obrazovce a vůbec nezaznamená, že žaludek je již sytý. Pravděpodobně tak toho sníte mnohem více, než bez televize. Proto tyhle dvě činnosti absolutně oddělte a nejlépe úplně omezte.

Jedna z cest hubnutí

Zkuste si rozdělit kalorie na polovinu. Pokud patříte mezi lidi, kteří si rádi dopřávají jídlo u rychlých občerstvení, hranolky a čokoláda jsou častější než zelenina a ovoce, pak byste se měli nad sebou zamyslet. Nemusíte se jich vzdávat úplně, ale zkuste si přísun kalorických jídel rozdělit na polovinu.

Jděte na to jednoduše, pokud si dáte pizzu, rozdělte si ji na polovinu. Druhou půlku si nechte na druhý den nebo ji dejte třeba partnerovi. Místo druhé půlky si tak můžete dopřát například salát. Nebo pokud máte rádi zmrzlinové poháry, nemusíte si je odepírat, ale dejte si raději zmrzlinu s jedním kopečkem, než obrovský a kalorický pohár.

Nemusíte se vzdávat svých oblíbených dobrot, stačí, když si budete dávat poloviční porce. Místo toho si pak dopřejte ovoce a zeleninu.

Dbejte o své zdraví

Pokud máte o své zdraví strach a děsíte se geneticky podmíněných nemocí ve své rodině, nejjednodušší cestou, jak se takového strachu zbavit, je vydat se nejbližší cestou k lékaři na preventivní prohlídku. Jedině tak totiž předejdete dalším zdravotním komplikacím.

Konec s kouřením a alkoholem

Toto předsevzetí si dává mnoho lidí, ale málokomu se podaří jej splnit. I zde totiž platí, všeho s mírou. A to tedy i s omezováním. Pokud patříte mezi vášnivé kuřáky, nemůžete čekat, že úderem prvního dne nového roku zvládnete žít bez cigaret. Stejné je to i v případě alkoholu. Samozřejmě skončit s těmito neřestmi je určitě to nejlepší, co můžete udělat. Ale musíte na to jít opravdu pomalu.

„Pokud kouříte krabičku cigaret denně, snižujte postupně počet vykouřených cigaret, nejdříve například jen o pět denně a postupně ubírejte. Když se dostanete jen k pár cigaretám, obraťte se na nikotinové náplasti. Místo tvrdého alkoholu si raději dopřejte skleničku červeného vína denně," uzavírá Martina Richterová.

Radost

Poslední dobou si čím dál více lidí uvědomuje, že štěstí si nezajistí skvělým vzhledem ani majetkem. A tak přibývá i takových předsevzetí, jako je „užívat si života" nebo „radovat se z maličkostí".

A právě na taková předsevzetí by měl možná pamatovat každý, protože smích i radost bychom si měli dopřávat každý den, a to i třeba jen z toho, že vysvitlo slunce nebo že jsme zdraví a máme kolem sebe své přátele.

Předsevzetí na internetu

Novoročním předsevzetím se věnují dokonce i internetové stránky. V Čechách i zahraničí existují webové stránky, na kterých se o předsevzetí můžete podělit s celým světem. Během několika „kliků" se tak o své předsevzetí podělíte s přáteli nebo se seznámíte s lidmi, kteří na sebe uvalili stejné nebo podobné předsevzetí. S nimi se pak můžete dělit o poznatky s jeho plněním a volně diskutovat.

„Myslím, že je rozhodně dobré se se svým předsevzetím někomu svěřit a proč to hned neudělat tímto způsobem napsat o něm na internet. Dává mi to totiž pocit, že na mě někdo dohlíží. Někdo sleduje, jestli se mi daří předsevzetí plnit a tak mi dodává jakýsi hnací motor, abych se na svůj slib nevykašlal. Jak to ostatně dělám každoročně. Třeba to letos vyjde," popisuje uživatel internetového serveru www. novorocni-predsevzeti.cz Honza L.