Krajská zdravotní nově začne očkovat ve svých nemocnicích v Děčíně, Teplicích a Chomutově. „Kromě toho bude vakcinace probíhat také v nemocnicích v Litoměřicích a v Žatci, počítá se také se zapojením nemocnice v Kadani,“ řekl mluvčí krajského úřadu Martin Volf po středečním jednání krizového štábu, který se kromě jiného zabýval právě průběhem vakcinace a její koordinací. Hejtmanství tak chce usnadnit očkování zdravotníkům, kteří přišli na řadu jako první. Ti museli do otevření dalších očkovacích center jezdit jen do dvou nemocnic, což pro některé z nich znamenalo cestu dlouhou i desítky kilometrů.

Další očkovací místo by pak mělo přibýt příští týden, do vakcinace se totiž zapojí také ústecký Zdravotní ústav, který by měl dostat více než 700 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Ty budou určené lidem pracujícím v integrovaném záchranném systému. Jen mezi profesionálními hasiči projevilo zájem o vakcinaci přibližně 450 příslušníků. „Jednat se bude především o zaměstnance krajského operačního a informačního střediska KOPIS, o členy odběrových týmů nebo stovku policistů,“ popsal plán očkování ve Zdravotním ústavu Volf.

V ústavu počítají i s očkováním pro vojáky, kteří pomáhají ve zdravotnických zařízeních v kraji. Doposud jich zde je necelých 30, nově se budou moci především nemocnice spolehnout na více než 70 vojáků.

Pomoc při distribuci vakcín po jejich rozmrazení nabídla také krajská hygienická stanice, která má v každém okrese k dispozici auto s řidičem a převozné chladicí boxy, jež běžně používá k převozu vzorků potravin. K aplikaci dávky musí dojít do několika hodin po rozmrazení, po celou dobu musí být v chladu.

„V případě potřeby bychom mohli vakcíny rozvážet z očkovacích center na místa, kde bude očkováno najednou více lidí, například do domovů pro seniory nebo do domovů se zvláštním režimem,“ informovala krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Aktuálně se očkuje látkou od firem Pfizer a BioNTech, která získala jako první předběžný souhlas evropské lékové agentury EMA. Ta pak ve středu vydala předběžný souhlas i s užíváním vakcíny od společnosti Moderna, kterou ještě musí schválit Evropská komise. Oproti první vakcíně, kterou je nutné uložit při -70 stupních Celsia, má výhodu v tom, že se může skladovat v běžné lednici.