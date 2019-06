„Za ty roky jsme zkoušeli různě měnit žánry tak, aby náš festival zaujal co nejvíce lidí. Měli jsme tu i zahraniční hvězdy, ale nesetkalo se to s úspěchem. Lidi u nás jsou zvyklí chodit hlavně na české kapely, které znají,“ vysvětluje organizátor festivalu Jiří Knop. Letos poprvé se rovněž den před festivalem uskuteční v Kadani setkání se známými českými youtubery.

Co se za těch šestnáct let od uspořádání prvního ročníku Vysmátého léta změnilo?

Začínali jsme na jedné scéně pod hradem, postupem času se festival rozrostl na scény dvě, jeden ročník jsme nabídli dokonce i tři. Zkoušeli jsme různé žánry, co by lidi zaujalo, včetně zahraničních kapel jako Rasmus nebo Kosheen. Jeden rok jsme měli zahraniční scénu celou, ale nesetkalo se to s úspěchem. Nejsme v Praze, lidi jsou u nás v kraji zvyklí chodit na české kapely, které znají.

Pomohlo by v souvislosti s návštěvností zahraničních kapel levnější vstupné?

Vstupné levnější nebude, naopak jde pořád nahoru, protože kapely, doprava i náklady jsou stále dražší. To je klasický trend celé společnosti, že všechno stojí více. I my jsme nyní, po šesti letech, museli zdražit lístky o padesát korun. Do 28. června 2019 si lidé vstupenky mohou zakoupit za 650 korun, na místě vyjde lístek na 750 korun.

Tak bavilo Vysmáté léto loni:

a tak předloni:

Jak moc náročné je vlastně najít na tak velký festival sponzory?

Sponzory sháníme stabilně pořád, podle nich se odvíjí cena vstupného i to, zda si můžeme dovolit dvě scény nebo jednu. Zatím se nám to daří dobře. Také město s námi perfektně spolupracuje, podporuje nás dotací i poskytnutím místa. Vlastně díky městu se festival v Kadani koná, bez jejich podpory by to v takovém rozsahu nebylo možné.

Připravujete z hlediska služeb pro diváky nějakou novinku?

Velkou změnou letos pro nás a návštěvníky bude hlavně přechod na vratné kelímky. Nákup a manipulace s nimi je ovšem nesmírně nákladná, naše prvotní investice se bude pohybovat okolo 400 tisíc korun. Budou zálohované za 50 korun s logem a v barvách festivalu a návštěvníci si je budou moci odnést i jako suvenýr domů a tím podpořit ekologické zaměření festivalu.

Mají interpreti vystupující na vašem festivalu nějaké specifické požadavky?

Jsme v asociaci festivalů Festas, takže občas slýchávám, co si některé kapely navymýšlí. My jsme se zatím s ničím, co bychom nemohli splnit, nesetkali. Kapely požadují klasicky občerstvení, obědy a večeři, případně ubytování. Dá se splnit skoro všechno, snad jen kromě přistání helikoptéry na place.

V čem je Vysmáté léto odlišné od jiných festivalů?

Jsme jeden z mála festivalů pořádaných přímo ve městě, návštěvníci si mohou projít naše překrásné město i podhradí u řeky. Jezdí kvůli tomu i dost návštěvníků zvenčí, z Prahy i z Brna, ze širokého okolí. Vyhledávají nás hlavně rodiny s dětmi, protože během jednoho dne nabídneme hodně zajímavých interpretů. Začínáme už ráno v 10 hodin novými kapelami, které se během roku na české scéně objeví, a pokračujeme těmi velkými hvězdami.

Neuvažovali jste přeci jen o rozprostření Vysmátého léta do více dnů?

Ano, uvažovali, ale jelikož jsme právě přímo ve městě, chceme i pro jeho obyvatele trochu klidu. Letos poprvé nabídneme pro děti, už v pátek, v den, kdy se rozdává vysvědčení, setkání s českými youtubery. Bude to samostatná akce s vlastním vstupným, kterou připravujeme s kulturním zařízením v Kadani.

Proč zrovna youtubery?

Myslíme si, že jde o současný trend ve společnosti a je skvělé nesedět jen doma u počítače či mobilu, ale jít se pobavit mezi lidi. Uvidíme, jaký bude zájem. Youtubeři budou mít své představení, kdy budou 30 minut komunikovat s diváky, následně se budou podepisovat a setkávat se s nimi každý u svého stánku. Chybět nebudou třeba HouseBox, Wedry nebo Veronika Spurná. Momentálně připravujeme facebookovou událost, kde bude program i s interprety k dispozici. Předpokládáme, že v pátek po vysvědčení půjdou děti na youtubery a v sobotu si přijdou rodiče zatančit na Vysmáté léto.