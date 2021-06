Na první tuzemské letní ovoce si jeho milovníci musí ještě několik týdnů počkat. Na vině je přetrvávající nezvykle studené počasí.

Sklizeň meruněk na Třebenicku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Sklizeň se kvůli tomu oproti minulým rokům o několik týdnů opozdí. Potvrdil to majitel Jahodárny Brozany Pavel Rohlíček. „V sobotu jsme sklidili probírkou prvních 70 kilogramů jahod z plantáže u Doksan. Plodům chybí sluníčko, a tak do plné sezony vstoupíme až koncem prvního červnového týdne. Loni jsme začali sklízet v polovině května a zásobovali odběratele téměř 40 dnů, letos by to mohlo být do poloviny srpna,“ přiblížil.