Za časté důvody nárůstu zájmu o dopravu vlakem se považuje například i zvýšení pohodlí vlaků, rekonstruování tratí, nástup soukromých dopravců (RegioJet, Leo Express), rekonstrukce silnic nebo zdražení bydlení ve velkých městech.

Česká železnice v číslech



9492 km měří železniční síť v ČR

7641 km tratí je jednokolejných

1812 km tratí je dvojkolejných

39 km tratí je vícekolejných



má 6691 mostů (147 km) a 154 tunelů (38 km)

48 % z celkové délky tratí leží v obloucích

86 % z celkové délky tratí leží ve sklonu



130 metrů nad mořem leží nejníže položená stanice Dolní Žleb

995 metrů nad mořem leží nejvýše položená stanice Kubova Huť



Zajímavost:

Největší sklon, vyžadující v dřívějších dobách provoz s ozubnicí, se nachází na trati Tanvald – Harrachov a dosahuje 57 ‰.



Zdroj: spravazeleznic.cz

Tip Deníku

První poválečná lokomotiva i salonní vůz vyrobený Kopřivnickou vozovnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda. Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově vystavuje téměř sto kolejových vozidel od parních lokomotiv po vozidla nových trakcí. Depozitář je otevřený do 1. listopadu vždy od pátku do neděle od 9 do 17 hodin.

Přístup do areálu je možný jen po vyznačené trase z Černovické ulice z parkoviště hypermarketu Globus.