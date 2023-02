„Jsem spíše apolitický a nikdy předtím jsem na žádných politických kampaních nespolupracoval a nemám to ani v plánu do budoucna. Zastávám ale ten názor, že tahle země potřebovala změnu k lepšímu jako sůl, a dle mého názoru by to rozhodně nebylo zvolením Andreje Babiše,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.

Na předvolební video z dílny Adama Pavelky se můžete podívat zde:

Zdroj: Youtube

Když dostal nabídku pomoci vizuálně ztvárnit televizní spoty pro Petra Pavla, neváhal ani vteřinu. Následné natáčení ho v jeho přesvědčení ještě více utvrdilo. „Na mě pan Pavel působí jako mix prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a herce Toma Cruise,“ prozradil Pavelka. Bylo to prý tím, jak nový prezident ctí hodnoty a je slušným člověkem. „Nedokázal jsem pochopit, že i přes to, co jeho protikandidát předváděl, spousta lidí Babiše volila,“ kroutil hlavou.

Spoty pro Petra Pavla se točily hlavně v ateliéru. Generál na nich vypráví o svých postojích a kolem něj se shromažďují lidé různého věku a pohlaví. Pokyvují a vzhlížejí k němu s úctou.

Další video s Petrem Pavlem od Adama Pavelky:

Zdroj: Youtube

Pavelka je známý i jako režisér firemních videí, ale tady byl jeho příspěvek čistě vizuální. „To znamená, že jsem měl na starosti pojetí svícení, zvolení správné techniky objektivů, kamery a kamerového pohybu. Avšak kreativu jsem nevytvářel, na to byli jiní mistři,“ vysvětlil.

A jak se nový prezident choval před kamerou? „Petr Pavel je opravdu charismatický profík. Když už se na place stala nějaká chyba, většinou to bylo spíš z mé strany jako kameramana, že jsem nebyl spokojen se záběrem,“ doplnil upřímně.

K samotnému natáčení pro Pavla se Pavelka dostal přes režiséra Martin Přikryla. On je prý člověkem na svém místě a kreativní hlavou. „Známe se už pár let a tohle byl první z projektů, kde si mě Martin oťukal na seriózním place. Už jsme spolu byli koncem minulého roku natáčet v Kolumbii, ale byl jsem tam samostatná jednotka. Jsem rád, že ve mě tentokrát vložil plnou důvěru a dal mi tuhle příležitost.“

Předvolební videoklipy použité v tomto článku Deník uveřejnil, protože je už po prezidentské volbě, a neplní tak již svůj původní propagační smysl.