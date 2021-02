To, co mají největší zimní střediska Česka dávno za sebou, Klínovec teprve čeká. Skiareál, který je největší v Krušnohoří a svou rozlohou a vybavením patří k top areálům země, totiž postrádá přirozené centrum s nabídkou široké škály služeb. Proto se chce podílet na jeho vybudování. Za účasti developerů už předložil vedení města Loučná pod Klínovcem architektonickou studii, která je jedním z prvních kroků k investicím za stovky milionů korun.

„Jedná se nám o prostor, kde je teď nevzhledná asfaltová plocha s centrálními parkovišti. Rádi bychom ho koncepčně řešili tak, aby se zkultivoval, získal architektonickou hodnotu a město se posunulo dál,“ nastínil své plány na rozvoj lokality majitel Skiareálu Klínovec Petr Zeman.

V této části má vyrůst bulvár s obchody, restauracemi a širokými chodníky. Součástí záměru je vybudování parkovacího domu se stáním pod zemí pro 400 až 500 aut.

Do nově vzniklého centra by se podle plánu přestěhoval také městský úřad, který je v současnosti v zabydlené části Loučné u hranic s Německem. Díky tomu by stanul ve skutečném centru dění a přiblížil se i své další obci, kterou je Háj. Spolu s úřadem se má stěhovat i infocentrum s nabídkou výletů do okolí a dalšími službami navázanými na zimní i letní sezonu.

Koncepce řeší i zklidnění dopravy pod Klínovcem. „Parkovací dům by využívali hlavně lidé, kteří přijíždějí z Ústeckého kraje. Směrem od Božího Daru, v Jáchymově, se řeší velké parkoviště pro 600 až 700 aut,“ podotkl Zeman.

Pro lepší představu o budoucím stavebním záměru nechal skiareál vypracovat architektonickou studii a minulý týden ji za účasti developerů představil zastupitelům města. Ti teď mají do příštího zasedání prostor, aby se k záměru vyjádřili. Podle prvotních předpokladů zúčastněných stran se ale jednání zřejmě protáhnou na větší část tohoto roku, než se představy a možnosti sladí.

„Zastupitele například zajímá, jak budou řešena parkoviště,“ podotkla starostka města Jana Müllerová. „Vlastníkem je město, které je dlouhodobě pronajímá skiareálu. Neradi bychom je prodali a riskovali, že budou do budoucna přeprodaná a zastavěná dalšími apartmánovými domy, proto si vše chceme právně ošetřit,“ uvedla s dovětkem, že s koncepcí jako celkem ale souhlasí. „Jsem jí nakloněna. Má hlavu a patu,“ přisvědčila.

Mezi developery, kteří se účastnili zasedání, byl i zástupce skupiny Astone Jaroslav Chmelař. Astone je nejen v oblasti, ale i v republikovém měřítku velkým hráčem na poli developmentu a gastra. „Jsme jedním z pozorovatelů této vize a mohu říct, že myšlenky jsou to rozumné. Pokud se pro nás naskytne vhodná obchodní příležitost, jsme připraveni se v budoucnosti zapojit developersky i investičně,“ předeslal Chmelař. „Zatím ale nedokážeme definovat, co by to mělo být, protože proběhl první brainstorming,“ podotkl.

Vedení města i developeři se v tuto chvíli mohli seznámit s takzvanou hmotovou studií, která neřeší výsledný design, ale prostorovou náročnost. Předkladatel si ovšem představuje, že výsledek má být architektonicky na výši. Od toho se odvozují předpokládané náklady, které půjdou do stamilionů. Jen parkovací dům vyjde na sto až dvě stě milionů.

Dotace zřejmě nelze očekávat a město, které čítá jen 120 obyvatel a má omezený rozpočet, se také nebude finančně podílet.

Pokud se Skiareál Klínovec s městem letos domluví na podmínkách, navážou další kroky. V příštím roce by mohla být vypracovaná projektová dokumentace a dva tři roky by byly zapotřebí pro získání stavebního povolení a územního rozhodnutí.

Výstavba nového centra pak bude záležet na finančních možnostech. „Plánujeme vše v situaci, jaká právě je. Pokud jde o parkovací dům, víme, že půjde o v podstatě nenávratnou investici,“ připomněl v souvislosti s obřími finančními ztrátami za covidové uzavírky majitel klínoveckého skiareálu Zeman.