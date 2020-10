Ukázky ze života drobné šlechty za první republiky, expozice věnovaná zaniklým či nepřístupným objektům na Kadaňsku, ale také kavárna s posezením na nádvoří a otevřený anglický park i francouzská zahrada. Nový majitel zámku Poláky Miloš Dempír chce zchátralou památku nejen zachránit a obnovit, ale také otevřít veřejnosti. Pokud své vize naplní, půjde o regionální chloubu.

Barokní zámek v Polákách patří mezi nejohroženější památky země. Posledních třicet let neměl žádné využití a čtyřicet let před tím sloužil jako státní statek. Letos v lednu ho koupil Miloš Dempír, který působí jako kastelán na hradě Svojanov ve východních Čechách. „Celý život se zabývám památkovou péčí – hrady a zámky. Mým životním snem bylo zachránit jeden z takových objektů a shodou okolností se jím stal zámek Poláky. V podstatě si našel on mě,“ uvedl nový majitel. „Hledal jsem vhodný objekt zhruba dva roky a měl jsem toho rozjednáno víc, nikdy to ale nedopadlo. Naopak jednání ohledně zámku v Polákách šla hladce, nenastaly žádné problémy,“ vysvětlil Miloš Dempír.

Přestože byl zámek poslední tři dekády v podstatě ponechaný ladem a předtím s ním nebylo zacházeno jako s památkou, dochovala se v něm řada detailů původní výzdoby. „Dodnes se z velké části zachovaly zdobné venkovní novobarokní fasády, v převážné míře původní okna i s kováním, dveře, parketové podlahy i mimořádně působivá štuková výzdoba interiérů,“ přiblížil Dempír. „Některé prvky, jako třeba soubor historických kachlových kamen, však byly bohužel rozkradeny, jiné zcela zničeny,“ podotkl. Záchranné práce zahájil prakticky hned po koupi. Kde chyběla střešní krytina, tam ji nechal doplnit, a odstranil většinu náletových porostů. „Zámek se doslova vyloupnul ze sevření přebujelé letité zeleně,“ těší majitele.

S pracemi mu pomáhají dobrovolníci a brigádnici. Ti se účastní každoměsíčních akcí, provádějí i drobné renovační práce a pomáhají vyklízet jednotlivé části areálu. „Velkou akcí bylo zejména odstranění náletů ze zámeckého anglického parku, který byl ještě na jaře doslova neprostupnou džunglí,“ podotkl majitel.

V září začala celková rekonstrukce bývalého obydlí správce velkostatku, ve kterém jednou vznikne zázemí pro majitele, brigádníky i pracovníky stavebních firem. Tato akce probíhá i za přispění Ministerstva kultury České republiky, které ji podpořilo částkou 100 tisíc korun.

Současný vlastník zchátralou památku odkoupil od předešlého majitele za zhruba 4 miliony korun a dalších 1,5 milionu korun letos vložil do oprav a úprav. Aby mohl být zámek kompletně obnovený, bude zapotřebí zhruba 30 milionů korun, které však majitel s běžným příjmem nemá.

„Bude to naše chlouba“

Jeho úsilí podporují i místní, kteří díky obnově památky také mnoho získají. Podílejí se na brigádách, a to včetně vedení obce Chbany, k nimž Poláky patří. „Například paní místostarostka, která bydlí nedaleko zámku, chodí na brigády s celou rodinou,“ podotkl s úsměvem starosta Jiří Hoření. „Jsme velice rádi, že se po letech, kdy zámek chátral a vystřídala se tu řada vlastníků, ujal památky mladý nadšený člověk plný elánu. Zámek je dominantou obce, bude to naše chlouba,“ těší se starosta Hoření na výsledek.