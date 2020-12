Po osmi týdnech bez návštěvníků se opět ukáží zvířata v chomutovském zooparku. „Už se nemůžeme dočkat, až zase otevřeme,“ říká s úlevou ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Zoologické zahrady mohou po částečném rozvolnění opatření proti šíření koronaviru ve čtvrtek 3. prosince otevřít. Smí přitom podle vládních nařízení vpustit do areálů maximálně čtvrtinu návštěvníků z celkové kapacity v jeden čas. Podle vedení chomutovského zooparku by to neměl být problém. V případě Chomutova jsou to totiž tisíce lidí. „Přestože vnímáme, jak se k nám lidé těší, v zimě bývá vždy návštěvnost o poznání nižší, tudíž s tím nebudeme mít problém,“ uvedla ředitelka Věra Fryčová.

V Chomutově otevřou v zimním režimu. Otevřeno bude od 9 do 16 hodin. Platí také zimní vstupné, tedy 60 Kč za dospělého a 40 Kč za dítě. Stánky s občerstvením otevřené nebudou, obchod se suvenýry ale ano.

Zoopark také prodlouží držitelům permanentek, stejně jako na jaře, jejich platnost. O dva měsíce. „Když přijdou majitelé permanentek na pokladnu, automaticky jim vstupenky prodloužíme,“ dodala ředitelka.