Na 20 procent oproti běžné produkci už koncem minulého týdne poklesla výroba v lovosickém závodě TRCZ. Ten dodává autodíly především do evropských továren Toyota, TPCA, Ford a Suzuki. „Vzhledem k tomu, že téměř všichni tito výrobci buď zastavili, nebo zastaví výrobu, dopadla omezení i na nás,“ konstatoval mluvčí TRCZ Miroslav Horký. „V současné chvíli vyrábíme asi jen na 20 procent, a to hlavně pro mimoevropské továrny,“ dodal mluvčí.

Většina zaměstnanců TRCZ je tak od pátku 20. března doma. V továrně jsou jen ti, jejichž přítomnost je nezbytně nutná pro zajištění nouzového chodu. „Bohužel nejsme v tuto chvíli schopni odhadnout, jak dlouho omezení potrvá a jak dlouho budeme vyrábět alespoň na zmíněných 20 procent,“ dodal Horký. „Plán je prozatím takový, že budeme chtít zabezpečit, aby každý náš zaměstnanec dostal alespoň 80 procent své mzdy,“ řekl mluvčí. Dodal, že v závodu mají sběrné místo pro roušky, které zaměstnanci vyrobí pro potřebné.

Dolů s produkcí šel také roudnický Adient, který se specializuje na šití autopotahů. „Některé automobilky v těchto dnech zastavují produkci a my na to musíme reagovat,“ potvrdila vedoucí personálního oddělení Adientu Věra Matoušková. Od tohoto týdne tak zůstává doma část zaměstnanců ze sériové výroby. „Jedná se přibližně o 200 lidí včetně kancelářských profesí, což je 45procentní podíl z celkového počtu,“ upřesnila Matoušková. V tuto chvíli v Adientu stále vyrábějí na středisku náhradních dílů.

Protože respirátory, roušky i ústenky jsou nedostatkovým zbožím, umožnili v závodu zaměstnancům, aby si v pracovní době našili roušky pro sebe a své rodiny v libovolném množství. Adientu se kvůli tomu ozvala také jedna z divizí společnosti Mondi. Do Roudnice poslala zdarma hydrofilní materiál pro výrobu dětských plen a prostředků dámské hygieny. Celkem by díky tomu měli našít 50 tisíc kusů ochranných pomůcek i pro další závody či pro okolní firmy a instituce. Za to už poděkoval i starosta Roudnice František Padělek. „V rekordně krátkém čase Adient na žádost města ušije 20 tisíc roušek, které budou v následujících dnech rozdány našim občanům,“ uvedl starosta. Na šití roušek v Adientu se teď podílí několik desítek lidí.

Zatímco v závodech v regionu dodávajících díly automobilkám dochází k razantnímu poklesu produkce, chemie jede na plné obrátky. „Situace v Lovochemii a v Preolu je stabilní,“ potvrdil Karel Hanzelka, mluvčí koncernu Agrofert, pod nějž oba lovosické závody spadají. „V žádném případě neplánujeme, že bychom zaměstnance poslali domů z důvodu překážek na straně zaměstnavatele nebo dokonce propouštěli,“ ujistil Hanzelka.

Také v Lovosicích se snaží pomáhat. „Preol ve spolupráci s další firmou z koncernu Agrofert, Ethanol Energy, daroval zdarma státu suroviny na výrobu dezinfekce v hodnotě 10 milionů korun,“ popsal Hanzelka. Lovochemie se snaží pomáhat dostupným dezinfekčním vybavením praktickým a odborným lékařům ve svém okolí a partnerským obcím v sousedství. „Jsme připraveni pomoci i dalším státním institucím v regionu, pokud to bude potřeba,“ slíbil mluvčí Agrofertu.

Běží také papírny Mondi ve Štětí, i když zavedly řadu opatření, aby zaměstnanci mohli vykonávat práci v co nejbezpečnějších podmínkách. Jak upozornila mluvčí společnosti Milena Hucanová, produkty Mondi se používají i k balení potravin a krmiv. „Závod je klíčovým prvkem systému sběru recyklovaného papíru a je mezi posledními, kteří drží v chodu systém boje s kůrovcovou kalamitou,“ připomněla mluvčí Mondi. Kvůli nárůstu nákupů on-line je papír potřeba také při doručování zboží.

Někteří zaměstnanci Mondi se kvůli zajištění závodu v chodu dokonce dobrovolně rozhodli omezit kontakt s okolním světem a zůstávají nepřetržitě v areálu papíren. „Tímto chováním chrání sebe i své kolegy a přispívají tak k boji proti zanesení nákazy koronavirem do závodu,“ dodala Hucanová. Týká se to zejména operátorů oddělení elektrárny.

