Druhé kolo voleb probíhá 27. a 28. ledna. V pátek se volí od 14.00 do 22.00, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Mezi prvními odvolila žena v červeném tričku s nápisem Generál. „Vyhraje Pavel,“ měla jasno jiná žena, Dana Tanečková. Tato volička neváhala prozradit štábům, že volila Pavla i proto, že je místní.

Generál s manželkou dorazili k urně po třetí hodině odpoledne. Po odvolení řekl Pavel novinářům, že i pokud se dostane na Pražský hrad, bude chtít být v Černoučku, co to půjde. „Tady jsme doma,“ řekl generál. A pak zamířil do místní pivnice, kde dobrovolní hasiči točí pivo a podávají myslivecký guláš.

ON-LINE: Babiš i Pavel odvolili. Účast se zatím pohybuje mezi 20 a 30 procenty

Na návsi i v sále na Pavla čekaly plakáty i transparenty. „Generál je náš!“ a „To je on, prezidentské volby šampion,“ nebo „Highway to Hrad!“ stálo na poutačích. Ve vsi byly i děti s vlaječkami s generálovým portrétem.

Mezi zhruba dvěma stovkami přiznivců byli většinou lidé z obce a okolí, ale například i ti z Ročova na Lounsku. Po odvolení a krátkých rozhovorech s novináři zašel Petr Pavel do sálu u místní hospody. Také tam ho vítaly stovky příznivců potleskem a skandováním: „Pavel na Hrad!“

Péče o generála se musela ujmout manželka kandidáta Eva Pavlová. „Prosím, pusťte ho ke stolu, ať si může dát pivo a čaj. Přijeli jsme z Prahy, ještě si ani chvíli neodpočinul,“ mírnila nespočet zájemců, kteří chtěli podepsat jeho knihu nebo se s ním vyfotit.

V kraji minule Pavla porazil Babiš

Do pátečních 16 hodin odvolily v Černoučku už desítky lidí. Celkově se tou dobou volební účast v celém Ústeckém kraji pohybovala podle mluvčí hejtmanství Magdaleny Fraňkové kolem 19 procent. V prvním kole zvítězil v regionu Pavlův konkurent Andrej Babiš, v některých částech jako mostecký Chanov dokonce drtivě.

Hlasy pro lídra ANO pocházely podle politologa z ústecké Univerzity J. E. Purkyně z kotle protestních voličů. „Oni vidí, že vláda v mnoha ohledech nečiní kroky, které by měnily jejich sociální prostředí a okolí. Ale na druhou stranu nerozumím tomu, že za to neviní zčásti i Babiše, který byl osm let u vlády,“ řekl Deníku Lukáš Novotný.